Çocuklar Duymasın 50. bölüm fragmanında Havuç'a kız istemeye gidiliyor
Çocuklar Duymasın dizisi yayınlanan 50. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Havuç'a kız istemeye gidiliyor; olanlar oluyor. İşte, Çocuklar Duymasın dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Çocuklar Duymasın dizisinin 50. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde kız isteme töreninde beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. İşte, Çocuklar Duymasın dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Haluk ve Meltem için büyük gün sonunda gelip çatmıştır. Oğulları Havuç için kız istemeye gidecek olan aile oldukça heyecanlıdır. Karadenizli ailenin evine bir otobüs dolusu insanla giden Haluk ve Meltem’i kız evinde büyük bir sürpriz beklemektedir. Başlarına geleceklerden habersiz olan Havuç ve Simay ise sözlenecek olmanın mutluluğunu yaşamaktadır. İsteme törenine davetli olmayan ama atmosferi çok merak eden Hüseyin, Şükrü, Kadriye ve Hatice ise gizli gizli izlemek için Karadenizli ailenin evinin bahçesine gelir. Ancak içeride olup biteni gizlice öğrenmeye çalışırken evin hırçın köpeğine yakalanırlar. İsteme töreni hem evin içinde hem de evin dışında yaşananlarla bir birinden komik anlara sahne olur.
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