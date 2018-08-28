Çocuklar Duymasın 46. yeni bölümünde Haluk ve Meltem şokta!
Oğlu Havuç'u evlendirmenin hayalini kuran Haluk, Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanında heyecanla tanışma safhasına ilerlemektedir. Dünürleriyle tanışmaya hazırlanan Haluk, aynı zamanda bir de koç hazırlatmış ve kız evine göndermiştir. Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanında dikkat çeken olay ise Havuç'un polisler tarafından göz altına alınması olacak. Peki, Çocuklar Duymasın 46. yeni bölüm fragmanında Havuç neden göz altına alındı? İşte, o detaylar
Çocuklar Duymasın'ın çarşamba akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümü öncesinde fragmanda bazı ipuçları verdi. Haluk'un ailesi Simay'ın ailesi ile tanışmak için çok istekli olması, Meltem'de ayrı bir endişeye neden olmaktadır. Çocuklar Duymasın 46. yeni bölüm fragmanında harekete geçen Haluk, Hüseyin'e bir koç aldırarak ziyarete müstakbel dünürlerini ziyarete gitmiştir. Ancak tanışma yemeğinde Havuç'un polisler tarafından gözaltına alınması, ortalığın karışmasına neden olacaktır. İşte, Çocuklar Duymasın 46. yeni bölüm fragmanı
Çocuklar Duymasın, 46. yeni bölüm fragmanında heyecanla birlikte hayal kırıklığı ve üzüntü duyguları hakim oluyor. İşte, Çocuklar Duymasın'ın 46. yeni bölüm fragmanından bazı detaylar;
Simay ve Havuç'un aileleri tanışmak için birlikte yemeğe çıkıyor! Havuç şikayet nedeniyle karakola gitmek zorunda kalıyor!
Meltem, oğlu Emre'nin evlilik kararı aldığı Karadenizli kız Simay'ı sevememiştir. Haluk ise tam tersine gelin adayı olduğu için çok sevinçlidir. Simay'ın annesi ile konuşan Meltem beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır. Haluk, dünürlerine hediye koç gönderme kararı alır ve bu talebi Hüseyin'e iletir.
Simay ve Havuç'un aileleri yemekte buluştuğunda ise onları kötü bir sürpriz beklemektedir. Emre hakkında yapılan şikayet, yemek akşamını karakola taşıyacaktır.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Havuç'un sevgilisi herkes için merak konusu olur. Karadeniz kızı olan Simay, kimileri tarafından sempatik bulunsa da kimileri bu ilişkiyi onaylamayacaktır. Havuç ise aşkından büyük ikilem arasında kalacaktır.
Yaz tatilinde Haluk’un başına çok kötü bir olay gelmiştir. Ancak Haluk, başından geçen bu kötü olayı herkesten saklar. Bu Haluk için o kadar büyük bir sırdır ki, Meltem’e bile söylemez. Haluk’un herkesten sakladığı sırrı büyük merak konusu olur.
Tuna, kızı Merve ile birlikte olan fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşır ve beklenmedik olaylar gerçekleşir. Merve'nin tüm uyarılarına rağmen fotoğrafı silmeyen Tuna, kızı tarafından mahkemelik olur.
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