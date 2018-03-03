Çocuklar Duymasın 30. bölüm fragmanında Tutku iyice aileye sızıyor

Çocuklar Duymasın dizisinin 30. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Tutku, Havuç'un hayatına iyiden iyiye sızmıştır. Meltem ve Haluk ise Havuç'un kız arkadaşını giderek merak etmeye başlar. İşte, Çocuklar Duymasın dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Haluk ve Meltem, Havuç’un esrarengiz arkadaşı Alev’i çok merak etmektedir. Bu yüzden onları akşam yemeğine çağırırlar. Havuç’un arkadaşı Alev’le tanışmak için eve gelenler, Alev’in aslında aylardır kurtulamadıkları Tutku olduğundan habersizlerdir.

Haluk ve Meltem, Havuç’un Tutku ile samimi arkadaş olduklarını öğrenince ne yapacaktır? Öte yandan Gönül ve Tuna, asla yalan söyleyemeyen Sertaç’ı, Haluk’ların evine getirince ortalık karışır. Sertaç aklından geçenleri direkt söylediği için Taş Fırın Haluk’u oldukça sinirlendirir.