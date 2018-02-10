Çocuklar Duymasın'ın son bölümü adrenalin yüklüydü! Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çocuklar Duymasın son bölümü ile izleyicilerine nefes kesen dakikalar yaşattı. Kanal D ekranlarının soluksuz olarak takip edilen dizisi Çocuklar Duymasın yeni bölümüyle pazar akşamı ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde Meltem'in Tutku hakkında söylediklerine kimse inanmasa da Meltem'in bambaşka planları vardı. Peki, Çocuklar Duymasın dizisinin son bölüm ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar
Çocuklar Duymasın 28. Bölüm Fragmanı yayında! Yaşadığı son olaydan sonra Tutku rahat durmuyor ve ortalığı yine karıştırmayı başarıyor! Çocuklar Duymasın yeni bölümüyle pazar 20.00'de Kanal D'de!
Tutku'ya oyun oyanayan Meltem, evliliğini kurtarmayı başarıyor fakat Tutku yaşadıklarının öcünü almak için harekete geçiyor! İntikam ateşiyle yanıp tutşan Tutku, Meltem ile Haluk'u ayırmak için bu kez de ikilinin oğlu Emre'ye ulaşmanın yollarını arıyor.
Diğer taraftan Meltem ile Haluk, Emre'den haber alamıyor ve telaşlanıyor!
Peki Tutku bu sefer Meltem ile Haluk'u ayırmayı başaracak mı?
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Tutku amacına ulaşmıştır! Herkes Tutku’nun masum olduğunu, Meltem’in hayaller gördüğünü düşünmektedir. Tutku herkesi arkasına alır ve Meltem’in üzerine gitmeye devam eder. Meltem, Tutku’ya ve sevdiği herkese karşı tek başına mücadele etmeye başlar!
Tutku, Meltem’in günlüğüne Meltem’in ağzından cümleler yazar. Yazılanları okuyanlar, Meltem’in iyice hasta olduğunu düşünür. Kimseyi ikna edemeyen Meltem’in, Tutku’dan kurtulması için zekice bir plan yapması gerekmektedir! Meltem öyle bir şey yapar ki, Tutku hayatında ilk defa böylesine bir şok yaşar! Gerçekler ortaya çıkar ve düğüm çözülür! Ancak Tutku’dan kurtulmak sandıkları kadar kolay olmayacaktır!
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