Çocuk dizisi neden final yapıyor? Çocuk son bölümünde neler olacak?

Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran, Ceyda Ateş, Serhat Teoman gibi deneyimli isimlerin başrollerini paylaştığı Çocuk dizisi için final kararı verildi. Dört kadının annelikleriyle sınandığı yolda, çocuklarının da anneleriyle sınandığı dizi 18. bölümüyle son kez ekrana gelecek.

Dizinin final kararıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

ÇOCUK FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Efe’nin velayetinin Akça’ya geçmesi hem Hasan’ın evinde hem de köşkte hayatı derinden etkiler. Bir tarafta Ali Kemal, Efesiz bir hayata alışmakta zorlanırken, diğer tarafta Efe kendi anne babasının yanında Ali Kemal için gözyaşı dökmektedir. Hasan meselenin çocuğu almaktan ibaret olmadığını böylece anlar ve bu ona çok ağır gelir. Neyse ki Ali Kemal bu zorlu süreçte Hasan’a destek olmaya niyetlidir. Kardeşlerin arasındaki buzlar hızla erirken Akça’ya göre sorun Ali Kemal’in hâlâ çevrelerinde fazla dolanmasıdır.

Hasan’ın baba yadigarı diye sevip saydığı Tevfik, Rıza’nın memlekete döndüğünü öğrenince hala akıbetinden emin olmadığı Ali hakkında onunla konuşmak ister ve bilmeden taşları yerinden oynatır. Bu hamle domino etkisi yaratarak Hasan ve Rıza’yı büyük hesaplaşmaya kadar taşır.

Finale yaklaşırken, Hasan kendini hayatının dönüm noktasında bulur.