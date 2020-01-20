Çocuk 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Efe’nin velayeti kimde olacak?

Star TV ekranlarında yayınlanan Çocuk dizisi 21 Ocak Salı akşamı sevenlerinin karşısına çıkacak. Çocuk'un yeni bölüm fragmanına marketin soğuk hava deposunda kapalı kalan Efe damga vurdu. Diğer yandan ise velayet duruşması için izleyenlerin meraklı bekleyişi devam ediyor. İşte, Çocuk'un bu haftaki 17. bölümünde yaşanacaklar...

ÇOCUK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bir marketin soğuk hava deposunda kapalı kalan Efe, kendinden geçmiştir. Hasan, Akça, Ali Kemal ve Şule; Efe’yi bulmak için büyük bir mücadele verirken zaman aleyhlerine işlemektedir. Şule, sokaklarda telaşla Efe’yi ararken düşer. Hamile olan Şule geçmişte yaşadığı kötü düşük tecrübelerinden birini daha mı yaşayacaktır?

Sonunda beklenen mucize gerçekleşir, sürpriz bir isim Ali Kemal’i Efe’nin mahsur kaldığı markete yönlendirir. Çocuğun hayatını kurtarmanın sevincini yaşayan Ali Kemal diğer yandan Efe’nin köşkte belki de son günü olduğunu bilmektedir.

Ertesi, gün gerçekleşecek velayet duruşması hâkimin karar vereceği en önemli aşamadır ve herkes Akça’nın velayeti almasına neredeyse kesin gözüyle bakmaktadır. Zeynep’i zengin bir adamla evlendirip düğünde takılan çeyreklere el koymayı planlayan Emine’nin gözü para hırsıyla bir kez daha dönerken; Akça’yı da uçuruma doğru çektiğinin farkında değildir. Duruşmaya saatler kala büyük bir açmaza sürüklenen Akça’nın tek derdi oğlunu kaybetmemektir.

Hasan bir yandan oğlunun canına kast eden kişileri bulmaya çalışırken, diğer yandan da Akça’yı kurtarmak için zamana karşı yarışır. Babasının yıllar önce şaibeli bir şekilde ortadan kaybolması olayını da unutmuş değildir.