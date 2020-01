Çin Seddi filminin oyuncuları kimdir ve konusu nedir?

Çin Seddi oyuncuları içerisinde pek çok ünlü isim yer alıyor. Matt Damon, Pedro Pascal ve Willem Dafoe'nun rol aldığı filmde, savaşçılar doğaüstü yaratıklara karşı Çin Seddi'nde mücadele vermektedir. İşte, Çin Seddi filminin oyuncuları;

Matt Damon - William Garin

Matthew Paige Damon (d. 8 Ekim 1970) Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu ve senarist. 1988-1992 yılları arasında Harvard Üniversitesi'nde edebiyat okumuştur.

Pedro Pascal - Pero Tovar

Jose Pedro Balmaceda Pascal veya bilinen adıyla Pedro Pascal (d. 2 Nisan 1975), Şilili-Amerikalı oyuncu. Game Of Thrones adlı dizide Oberyn Martell'i canlandırdı. 2015'te Sia'nın "Fire Meet Gasoline" şarkısının klibinde Heidi Klum ile birlikte oynadı. Ünlü oyuncu Narcos dizisinde de yer almıştı.

Willem Dafoe - Sir Ballard

William Dafoe Jr. (d. 22 Temmuz 1955, Wisconsin) üç Akademi Ödülü adaylığı bulunan Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu. Kariyerinde The Last Temptation of Christ (1988), Örümcek Adam film serisi (2002-2007) ve Platoon (1986) gibi kaliteli filmlerde oynamıştır.

2008 yapımı Lars von Trier filmi Antichrist'taki rolüyle Danimarka'nın en önemli ödülü olan Bodil Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. 2014'te yine Lars von Trier'in yönettiği tartışmalı film Nymphomaniac'ta da rol aldı. 2015 yapımı Pasolini filminde de devrinin çok tartışılan yönetmeni Pier Paolo Pasolini 'yi canlandırdı.

80'li yıllarda yönetmen Elizabeth LeCompte ile birliktelik yaşayan Dafoe'nin 1982 doğumlu Jack adlı bir oğlu vardır. 2005'ten beri İtalyan yönetmen Giada Colagrande ile evlidir.

Jing Tian - Komutan Lin

Andy Lau - Wang

Zhang Hanyu - General Shao

Eddie Peng - General Wu

Lu Han - Peng Yong