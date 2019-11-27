Chefs' Arena'nın jüri üyesi Pınar İshakoğlu kimdir? İşte Pınar İshakoğlu'nun biyografisi
Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Chefs' Arena'nın tanıtım fragmanı ile beraber yayın tarihi belli oldu. Birbirinden farklı yarışmacıların kendilerini yemek konusunda göstereceği Chefs' Arena'da, jüri üyeleri yarışmacıları yönlendirecek. Peki, Chefs' Arena'nın jüri üyesi Pınar İshakoğlu kimdir? İşte, Pınar İshakoğlu'nun biyografisi ve merak edilen hayatı.
Pınar İshakoğlu son zamanlarda internette en fazla merak edilen isimler arasında yer aldı. Chefs' Arena'nın jüri koltuğunda oturan Pınar İshakoğlu kişiye özel aşçılık servisini,Türkiye'de ilk kuran isimlerden oldu. İşte, Pınar İshakoğlu'nun kariyer hayatı ile ilgili merak edilenler.
PINAR İSHAKOĞLU KİMDİR?
Dünyada büyük trend olan ‘private chef’ yani kişiye özel aşçılık servisini, Pınar İshakoğlu kurduğu şirketiyle Türkiye’ye ilk sunan isim. İlk kekini henüz 5 yaşındayken yapmış olmasına rağmen, İshakoğlu’nun kariyerini tutkusuyla buluşturması 2009 yılında gerçekleşti. Hayalini kurduğu mesleği için MSA (Mutfak Sanatları Akademisi) Chef&Owner bölümünü birincilik aldığı bitirme projesiyle tamamladı.
Yeni kariyerine başladığı sırada ünlü İtalyan chef Maurizio Morelli ile çalıştı. Halen Ankara'da bir restoranın menü danışmanlığını yapıyor. Londra da zaman zaman gerçekleştirdiği Pop-up restaurant faaliyetleriyle lezzetli izler dolu özgeçmişini tazeleyerek yoluna ‘private chef’ olarak devam ediyor.
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