Chef's Arena Akın Kırıkkayaoğlu kimdir?
Chef's Arena yemek yarışmasında dikkat çeken isimlerden birisi olan Akın Kırıkkayaoğlu, biyografisi ile araştırılmaya başlandı. Yarışmanın en çok merak edilen isimlerinden birisi olan Chef's Arena Akın, hayallerini yerine getirmek için makine mühendisliği bölümüne ara verip aşçılığa yönelmiştir. Peki, Chef's Arena Akın kimdir ve kaç yaşında? İşte, merak edilen isim hakkında bazı bilgiler
Kanal D ekranlarının yeni yarışma programı Chef's Arena erkekler takımı yarışmacısı Akın Kırıkkayaoğlu 1990 yılında Ankara'da doğdu.
29 yaşında olan Akın Kırıkkayaoğlu İstanbul'da yaşıyor. Mesleği aşçılık olan Kırıkkayaoğlu aşçılık yapabilmek için eğim hayatından ödün vermiştir. Eğitimini ilk olarak Makine Mühendisliğinde devam ettiren Akın Kırıkkayaoğlu 3. sınıfta okulu bırakarak aşçılığa yönelmiş ve aşçılık üzerine 2 üniversite bitirmiştir.
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