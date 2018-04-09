Cennetin Gözyaşları 28. bölüm fragmanı yayınlandı

Pazar akşamları yayınlanan Cennetin Gözyaşları'nın 8 Nisan akşamı yayınlanan son bölümünde Arzu, Kaya ve Melisa'yı karşısına alarak Cennet'e tüm bildiklerini anlattı. Bu heyecanlı gelişmelerin ardından gelecek hafta yayınlanacak 28. bölüm fragmanı için seyirciler beklemeye geçti. İşte, ekranlara gelen son bölümün ardından merak edilen ve yeni bölüme dair ipuçlarının olduğu Cennetin Gözyaşları 28. yeni bölüm fragmanı...

CENNETİN GÖZYAŞLARI 28. BÖLÜM FRAGMANI

Yapımcılığını Süreç Film – Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda Sadullah Celen'in oturduğu ve bir Güney Kore formatından uyarlanan Cennetin Gözyaşları'nın merakla beklenen 28. bölüm fragmanı, yeni bölümün üstünden çok geçmeden yayınlandı. İşte merakla beklenen Cennetin Gözyaşları 28. yeni bölüm fragmanı...

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CENNETİN GÖZYAŞLARI 27. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Arzu cezaevinden çıkar çıkmaz Cennet'e her şeyi anlatmayı planlıyordur. Kendisini de buna fazlasıyla hazırlamıştır. Bu acı dolu itirafın bir başlangıç değil aksine bir veda olduğunu düşünse de yine de içinde küçücük bir umut 'ya Cennet beni affederse?'… Her şeye rağmen söyleyecektir. Ancak önünde iki büyük engel vardır. Kaya ve Melisa.

Kaya ve Melisa her türlü kozlarını kullanmaya hazırdır. Engel olmak için her şeyi denerler. Hatta öyle ki; Kaya, Cennet'i Melisa'ya karşı doldururken bu Selim ile Cennet'in arasının açılmasına bile sebep olur. Selim, Kaya'nın gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya o kadar kararlıdır ki, Cennet'in kendisine olan tavrını bile göz ardı eder. Çünkü bulmayı istediği gerçekler zaten Cennet'in Selim'e yeniden inanmasını sağlayacaktır. O yüzden gizlice planına devam eder. Ve bu defa sonuca çok yaklaşmıştır Selim…

Her şeyden habersiz Cennet ise babasının dolduruşuyla Melisa'ya karşı yeniden gardını almıştır. Ancak bu defa Arzu tüm dengeleri bozar. Bütün samimiyetiyle Cennet'e gerçekleri anlatmaya gider. Bu defa yalansız, dolansız… Acı da olsa gerçekleri itiraf edecektir!