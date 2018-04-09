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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
09.04.2018 - 09:56, Son Güncelleme:

Cennetin Gözyaşları 28. bölüm fragmanı yayınlandı

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Cennetin Gözyaşları 28. bölüm fragmanı yayınlandı

Başrollerini Esra Ronabar, Berk Atan ve Almila Ada'nın paylaştığı Cennetin Gözyaşları dizisinin 28. yeni bölüm fragmanı, yayınlanan son bölümünün ardından izleyicilerle paylaşıldı. İzleyicilerine her hafta oldukça dramatik dakikalar yaşatan Cennetin Gözyaşları'nın gelecek hafta pazar günü yayınlanacak yeni bölümü öncesi diziseverler, yeni bölüme dair ipuçları bulmak için fragmanı araştırıyor. Yayınlanan fragmanda oldukça dikkat çeken sahneler ve diyaloglar var. Peki, Cennetin Gözyaşları 28. bölümde neler olacak?

Pazar akşamları yayınlanan Cennetin Gözyaşları'nın 8 Nisan akşamı yayınlanan son bölümünde Arzu, Kaya ve Melisa'yı karşısına alarak Cennet'e tüm bildiklerini anlattı. Bu heyecanlı gelişmelerin ardından gelecek hafta yayınlanacak 28. bölüm fragmanı için seyirciler beklemeye geçti. İşte, ekranlara gelen son bölümün ardından merak edilen ve yeni bölüme dair ipuçlarının olduğu Cennetin Gözyaşları 28. yeni bölüm fragmanı...

CENNETİN GÖZYAŞLARI 28. BÖLÜM FRAGMANI

Yapımcılığını Süreç Film – Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda Sadullah Celen'in oturduğu ve bir Güney Kore formatından uyarlanan Cennetin Gözyaşları'nın merakla beklenen 28. bölüm fragmanı, yeni bölümün üstünden çok geçmeden yayınlandı. İşte merakla beklenen Cennetin Gözyaşları 28. yeni bölüm fragmanı...

FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

CENNETİN GÖZYAŞLARI 27. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Arzu cezaevinden çıkar çıkmaz Cennet'e her şeyi anlatmayı planlıyordur. Kendisini de buna fazlasıyla hazırlamıştır. Bu acı dolu itirafın bir başlangıç değil aksine bir veda olduğunu düşünse de yine de içinde küçücük bir umut 'ya Cennet beni affederse?'… Her şeye rağmen söyleyecektir. Ancak önünde iki büyük engel vardır. Kaya ve Melisa.

Kaya ve Melisa her türlü kozlarını kullanmaya hazırdır. Engel olmak için her şeyi denerler. Hatta öyle ki; Kaya, Cennet'i Melisa'ya karşı doldururken bu Selim ile Cennet'in arasının açılmasına bile sebep olur. Selim, Kaya'nın gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya o kadar kararlıdır ki, Cennet'in kendisine olan tavrını bile göz ardı eder. Çünkü bulmayı istediği gerçekler zaten Cennet'in Selim'e yeniden inanmasını sağlayacaktır. O yüzden gizlice planına devam eder. Ve bu defa sonuca çok yaklaşmıştır Selim…

Her şeyden habersiz Cennet ise babasının dolduruşuyla Melisa'ya karşı yeniden gardını almıştır. Ancak bu defa Arzu tüm dengeleri bozar. Bütün samimiyetiyle Cennet'e gerçekleri anlatmaya gider. Bu defa yalansız, dolansız… Acı da olsa gerçekleri itiraf edecektir!

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