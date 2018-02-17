Cennetin Gözyaşları 20. yeni bölüm fragmanı: Kim öldü?

Cenettin Gözyaşları dizisinin yeni bölüm fragmanıyla birlikte ilk tüyolar geldi. Ağırlıklı olarak dram yüklü sahneleri bulunan Cennetin Gözyaşları dizisinin 11 Şubat tarihli bölümünde Melisa ve Selim'in ayrılığı ile bütün dengeler alt üst oldu. Selim ne olursa olsun Cennet'i bırakmayacaktı. Bütün kırgınlıklara rağmen Cennet de kalbinin sesini dinledi ve Selim ile kaldığı yerden devam etmeye karar verdi, final sahnesi ise kafalarda soru işareti bıraktı. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Cennetin Gözyaşları’nın 20. bölümünden görüntüler!
Alevler arasında kalan Melisa ve Cennet ölümle burun burunadır. Kaya ve Arzu çocukları için yanan eve dalarlar. Arzu ölümü göze alarak kızını kurtarmaya çabalar…Tehlike atlatılmıştır ama bunca şeyden sonra Melisa için kötü bir son olacaktır. Arzu buna müsaade edemez. Ne yapıp edip Melisa'yı kaçırmayı koyar kafasına. Selim ve Cennet her şeye ve herkese rağmen birbirlerine sıkıca sarılırlar. Bundan sonra aralarında sır da olmayacaktır. Puzzle parçalarından Selim'e de bahseder. Yakında annesini bulacaktır Cennet. Melisa da artık yoktur. Her şey yoluna girecektir ama Selim'in Kaya ile ilgili kafasında sorular da yavaş yavaş oluşmaya başlamıştır. Güvenemediği bir tarafı vardır Kaya'nın…Kaya ise hem Arzu'yu bulmak için çırpınıyordur hem de daha büyük bir sorunla uğraşıyordur. Puzzle parçalarını öğrenir Kaya. Bununla da kalmaz, göndereni de öğrenir. Kaya'nın affı yoktur. Bu oyunu oynayanın işini bitirmeye kararlıdır ve yapar da. Tek bir kurşunla cezasını kesecektir… Tüm bunlar olurken hiç umulmadık bir şey olacaktır. Melisa hayatının en ağır şokunu yaşayacaktır. Bu saatten sonra bütün dengeler değişecektir.
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