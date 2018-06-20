Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş kimdir?
Çarkıfelek Hostesi Emel Özkızıltaş’ın hayatı merak konusu oldu. Yaptığı taklitlerle ve dans şovlarıyla dikkatleri üzerine çeken Emel Özkızıltaş, moda yarışmasıyla ün kazanmıştı. Peki, Çarkıfelek Hostesi Emel Özkızıltaş Kimdir?
Asıl mesleği uçak kabin memurluğu olan Emel Özkızıltaş, 1986 yılında dünyaya geldi. Daha önce şarkıcı Abdullah Yıldız’ın Mektup şarkısına çektiği klipte rol almış olan Emel Özkızıltaş, Kanal D’de yayınlanan “Bugün Ne Giysem” adlı yarışmayla adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Yarışmanın renkli isimlerinden olan Emel Özkızıltaş, özellikle Türkan Şoray‘ın balıkçı Azize karakteri taklidi ile adından söz ettirmiş, 2014 sezonunun birincisi olmuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle