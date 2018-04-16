Canlı yayında bir anda doğum sancısı başlayınca...
Serap Paköz'ün sunumuyla ekrana gelen Gerçeğin Peşinde programında konuğun canlı yayında doğum sancısı başlayınca apar topar hastaneye götürdüler...
TV 8'de ekrana gelen ve Serap Paköz'ün sunuculuğunu yaptığı 'Gerçeğin Peşinde' programının son bölümünde sıra dışı bir olay yaşandı.
BİR ANDA DOĞUM SANCISI BAŞLADI
Programın konuklarından Güngör Ete'nin canlı yayında bir anda doğum sancısı başladı. Stüdyoya gelen sağlık ekipleri Ete'yi sedyeyle apar topar Gaziosmanpaşa Şafak hastanesine kaldırdı.
SERAP PAKÖZ BİLGİ VERDİ
Hastaneden aldığı bilgileri seyirciyle paylaşan Serap Paköz, doğumun başladığını ve normal doğum olacağını söyledi.
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