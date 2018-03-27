Candarlı Halil Paşa’nın oğlu Süleyman Çelebi’yi canlandıran Erol Afşin kimdir?
Dünyaca ünlü dizi 'Homeland'de rol alan Türk oyuncu Erol Afşin, Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin kadrosuna dahil oldu. Erol Afşin, Çandarlı Halil Paşa’nın oğlu Süleyman Çelebi’yi canlandıracak. Peki Candarlı Halil Paşa’nın oğlu Süleyman Çelebi’yi canlandıran Erol Afşin kimdir?
“Homeland”de Utku adında bir cihatçı rolüne hayat veren Erol Afşin, “Mehmed Bir Cihan Fatihi”nde ise Çetin Tekindor’un oynadığı Çandarlı Halil Paşa’nın oğlu Süleyman Çelebi karakterine hayat verecek. Candarlı Halîl Paşa’nın iki oğlundan büyüğü olan Süleymân Çelebi, kazaskerdi.
MDB'de yer alan biyografisine göre Okan Üniversitesi'nde Turizm ve Otelcilik eğitimi alan Afşin, eğitimi sırasında daha çok tiyatro çalışmaları yaptı. Ailesinin tüm karşı çıkmasına rağmen oyunculuğa direksiyon kıran Afşin, herhangi bir planı ve yabancı dili olmadan Almanya'ya gitmeye karar verdi. Folkwang Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde çeşitli projelerde asistanlık yaptı. Oyuncu şu ana kadar Ballhaus Tiyatrosu, Maxim Gorki Tiyatrosu'ndaki çeşitli oyunlarda rol aldı. İlk kısa filmi ise Anthony Maras'ın 'The Palace'ı oldu. Adana doğumlu Türk oyuncu Erol Afşin Homeland'deki rolüyle uzun süre adından söz ettirmişti.
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