Çandarlı Halil Paşa kimdir? Oğlu Süleyman Çelebi kimdir?
Çandarlı Halil Paşa ve oğlu Süleyman Çelebi, Fatih Sultan Mehmed dizisiyle yeniden gündeme geldi. Tarihi dizide Çandarlı Halil Paşa’yı usta oyuncu Çetin Tekindor canlandırırken; oğlu Süleyman Çelebi’ye Dünyaca ünlü dizi 'Homeland'de rol alanErol Afşin hayat veriyor. Peki Çandarlı Halil Paşa kimdir? Oğlu Süleyman Çelebi kimdir?
Çandarlı Halil Paşa 1429 yılında Sultan 2. Murat tarafından sadrazamlığa getirildi, döneminde barışçıl politikalar izlediği tarihçiler tarafından ifade edilmektedir. Çandarlı Halil Paşa özellikle 2. Mehmed yani Fatih Sultan Mehmed'in ilk tahta çıktığı yıllarda, Sultan'ın ilk padişahlık döneminde devlet yönetiminde söz sahibi oldu. II. Mehmet'in ikinci tahta geçmesinden sonra da sadrazamlık görevine devam etti. Fakat bu sırada padişahın lalası olan Zağanos Mehmet Paşa ile arasında bir politik mücadele başladı. Çandarlı Halil Paşa, Mehmet Paşa'nın padişaha Bizans'a karşı daha atak davranması hakkındaki tavsiyelerine karşıydı. Halil Paşa, Bizans'a kar?ı daha ılımlı davranılması tavsiyeleri vermekteydi.
İstanbul kuşatması sırasında Avrupa'da yeni bir haçlı ittifakı ortaya çıkacağından şüphelendiğini ve bu nedenle kuşatmanın kaldırılması gerektiğini söyledi. Bu tavsiyeleri orduda ve devlet kapılarında Çandarlı Halil Paşa'nın Bizans'tan rüşvet aldığı söylentilerinin dolaşmasına neden oldu. İstanbul'un fethinden sonra II. Mehmet bu dedikoduları ciddiye aldığını söyleyerek Halil Paşa'yı sadrazamlıktan azletti.
Daha sonra tutuklanarak Yedikule'de Altın Kapı'da kırk gün hapis edildi. 10 Temmuz 1453 tarihinde gözlerine mil çekilerek idam edildi. Cenazesi oğlu İbrahim Paşa tarafından İznik'e götürülerek Nilüfer Camisi İmareti yakınındaki türbesine gömüldü. Çandarlı Halil Paşa, Osmanlı'da idam edilen ilk sadrazamdır. İdamından sonra kendisinin ve ailesinin tüm mallarına el konulmuştur.
SÜLEYMAN ÇELEBİ KİMDİR?
Süleyman Çelebi, kardeşi Çandarlı Ali Paşa gibi Osmanlı Devleti'nde büyük güce kavuşmuş 2. Murad ve Fatih Sultan Mehmed Han'ın vezir-i azamı olan Çandarlı Halil Paşa'nın 2 oğlundan biridir. Çandarlı Halil Paşa'nın Bizans'tan rüşvet alması nedeniyle idam edilmesinin ardından Çandarlı Süleyman Çelebi kazaskerlikten azledilmiş ve 1455'den sonra vefat etmiştir.
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