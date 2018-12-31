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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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31.12.2018 - 14:45, Son Güncelleme:

Can Yaman kimdir? Can Yaman kaç yaşında ve nereli?

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Can Yaman kimdir? Can Yaman kaç yaşında ve nereli?

2018'in en popüler isimlerinden Can Yaman, rol aldığı dizilerin yanı sıra giyim kuşamı ve yakışıklılığıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'Yılın En İyi Romantik Komedi Dizisi Erkek Oyuncusu' seçilen Can Yaman'ın özel yaşamı ve hayat hikayesi merak konusu oldu. Peki, Can Yaman kimdir?

Erkenci Kuş dizisinden canlandırdığı karakterle geniş kitleler tarafından tanınan Can Yaman, İtalyan Lisesi'nin ardından hukuk eğitimi aldı. İşte kasları, saçları ve giyim kuşamıyla son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Can Yaman hakkında merak edilenler...

Can Yaman, 1989 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Yugoslav kökenli olan Yaman, ilk ve ortaokulu Bilfen Koleji’nde, liseyi ise İtalya Lisesi’nde okudu. Okul hayatı başarılarla dolu olan Can Yaman, liseyi birincilikle bitirdi. Öğrenci değişim programı kapsamında Amerika'ya giden Yaman, burslu olarak okuduğu Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden 2012 yılında mezun oldu.

6 ay boyunca avukatlık yapan ve iki dil bilen Yaman, hobi olarak oyunculuk dersleri aldı. İlk dizisi Gönül İşleri’nde "Bedir" karakterini canlandırdı. Sinem Kobal'ın hayat verdiği "Sevda" ile yaşadığı gelgitli aşk dikkatleri çekti. Genç oyuncu, ikinci dizisi olan İnadına Aşk'ta Yalın "Aras" rolü ile hayran kitlesini genişletti.

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran futbolcu ve teknik direktör Fuat Yaman'ın yeğeni de olan Can Yaman aynı zamanda lisanslı basketbolcudur.

Pek çok spor dalı ile yakından ilgilenen Can Yaman, Hürriyet Gazetesi'nden Hakan Gence'ye verdiği röportajda "Sabahları, 'Ne kadar yakışıklıyım' diye uyanmıyorum. Allah böyle yaratmış, bununla barışmak gerek. Ben ünlü olduktan sonra bir anda insanlar bana bakmaya başlasaydı, 'Aa ben ne oldum' diyebilirdim. Ama bunun öncesi de var.” demişti.

İlgili röportajın tamamını okumak ve Can Yaman hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

Can Yaman kimdir Okulun hep en yakışıklısıydım
Can Yaman kimdir? 'Okulun hep en yakışıklısıydım'

 

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