Çalgı Çengi İkimiz filminin oyuncuları kimler?
Çalgı Çengi İkimiz filmi beyazperdenin ardından televizyon izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. 2017’de vizyona giren Çalgı Çengi İkimiz, iki müzisyenin mafyayla yollarının kesişmesini ve sonrasın gelişen komik olayları anlatıyor. Peki, Çalgı Çengi İkimiz filminin oyuncuları kimler?
Yapımcılığını TR 40 33'ün üstlendiği filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir yaptığı Çalgı Çengi İkimiz, 2017’de vizyona girmişti. Filmin başrollerini Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Rasim Öztekin paylaşmaktadır.
Çalgı Çengi İkimiz filminin konusu şöyle; Salih ve Gürkan iki müzisyen kuzendir. Müzikte dünya starı olmak için Tarkan'ı örnek alıp düğün şarkıcılığını bir basamak olarak kullanmaya karar verirler ama bir türlü üst basamağa çıkamazlar. Talihsizlikleri yüzünden müzik dışında hiçbir özel yeteneği olmayan iki kuzen ünlü olmak için yola çıkıp bir şekilde mafya dünyasına girmeyi başarmışlardır. Orada da bir işe yaramadıkları çabucak fark edilip, mafyanın moral ekibi olarak karanlık insanların düğünlerinde şarkıcılık yapmaya mecbur kalırlar. Nasıl dahil olduklarını dahi bilmedikleri mafya ailesinden ayrılmak istediklerinde kendilerine bir anlaşma sunulur. İlk defa gerçek bir görev alırlar, sahne alacakları düğündeki nikah memurunu kaçırmaları istenir, nikah memuru ise zamanında bir düğünde Tarkan'ı şarkı söylerken keşfeden kişi çıkar ve iki kuzeni yıldız yapmak ister. Mafyadan kurtuluşları olan adam aynı zaman da fakirlikten de kurtuluş anahtarı çıkar. Artık bir tercih yapmaları gerekir...
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