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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.02.2019 - 18:55, Son Güncelleme:

Çakallarla Dans 4 oyuncuları kimdir? Çakallarla Dans nerede çekildi?

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Çakallarla Dans 4 oyuncuları kimdir? Çakallarla Dans nerede çekildi?

Çakallarla Dans 4 oyuncuları kimdir sorusunun yanıtı birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. İzleyicilere her serisiyle kahkaha tufanı yaşatan Çakallarla Dans filminin nerede çekildiği merak ediliyor. Peki, Çakallarla Dans 4 oyuncuları kimdir? Çakallarla Dans nerede çekildi?

Senaryosunu Ali Tanrıverdi ve Murat Şeker’in yazdığı, yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği sinema filminin çekimleri İstanbul’un çeşitli semtlerinde gerçekleşti.

ÇAKALLARLA DANS KONUSU

Muhasebeci Servet (İlker Ayrık), Kayınço Gökhan (Şevket Çoruh), Köfte Necmi (Timur Acar) ve Del Piero Hikmet (Murat Akkoyunlu)…

Kahramanlarımız hayat tarafından fakirlikle terbiye edilirken, maddi imkansızlıklardan dolayı aynı evde yaşamaya başlamıştır.

Günün birinde Berber Hüseyin abi, elinde bir ”Harita” ile çıkagelir. Almanya ‘daki dayıoğlu ölmüş, vasiyet olarak da bu haritayı bırakmıştır. Bunun bir gömü haritası olduğuna kanaat getiren kahramanlarımız, yakaladıkları bu umut ışığının peşinden Edirne’ye doğru yola çıkarlar.

Gerçekten gömü var mıdır?

Fakirlikten kurtulup zengin olacaklar mıdır?

Çakallık yapmadan para kazanmak mümkün müdür?

Ve olaylar gelişir…

OYUNCULARI KİMLER?

Şevket Çoruh – Kayınço Gökhan
İlker Ayrık – Muhasebeci Servet
Timur Acar – Köfte Necmi
Murat Akkoyunlu – Del Piero Hikmet
Didem Balçın – Fatma
Hakan Bilgin – Hüseyin Abi
Derya Şensoy – Mihriban
Hande Katipoğlu – Tavşan Zeynep
Tim Seyfi – Üvey Oğul Şerafettin
Ceyhun Yılmaz – Adem Ağabey

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