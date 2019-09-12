Çakallarla Dans 2 oyuncuları kimler? İşte Çakallarla Dans 2 filmin konusu
Çakallarla Dans filminin devamı niteliğinde olan Çakallarla Dans 2 televizyonda izleyici karşısına çıkıyor. 2012 tarihinde vizyona giren filmin senaryosunu ve yönetmenliğini Murat Şeker üstleniyor. İzleyenlere keyifli anlar yaşatmaya hazırlanan Çakallarla Dans 2 oyuncu kadrosu ve konusu merak konusu oldu. Peki, Çakallarla Dans 2 oyuncuları kimler? İşte Çakallarla Dans 2 filminin konusu.
Televizyonda izleyici ile buluşacak olan Çakallarla Dans'ın 2 filmi izleyenlere macera dolu anlar yaşatacak. Başarılı oyuncu kadrosu ve eğlenceli konusu ile ilgi gören filmde Kayınço Gökhan, Köfte Necmi, Muhasabeci Servet ve Del piyero Hikmet yine farklı serüvenlere yelken açacak.
ÇAKALLARLA DANS 2 OYUNCULARI KİMLER?
Çakallarla Dans 2'nin fenomen haline gelen ana karakterlerini canlandıran Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu'ya kadroda Doğa Rutkay ve Ceyhun Yılmaz eşlik ediyor.
İlk filmde çakallık üzerine çakallık yapan kahramanlarımız başlarını dertten kurtaramamış ve nihayetinde hapse girmişlerdir. Mahallelerinden ve futboldan uzak kaldıkları hapishanede günler zor günler geçmektedir. Fakat onlara arka çıkan Tayyar abileri vardır.
Bir gün bir mucize olur ve suçlular üzerinde yapılacak tıbbi bir deney için kobay arandığı haberi gelir. İşin ucunda şartlı tahliye olduğunu duyan Kayınço Gökhan, Köfte Necmi, Muhasabeci Servet ve Del piyero Hikmet deney haplarını yutup kobay olmaya karar verirler. Dışarı çıkınca artık çakallık yapmayacaklarına dair de birbirlerine söz verirler. Zaten asıl mesele çakal olmak değil, çakallarla dans edebilmektir!
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