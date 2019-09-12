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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
12.09.2019 - 19:42, Son Güncelleme:

Çakallarla Dans 2 oyuncuları kimler? İşte Çakallarla Dans 2 filmin konusu

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Çakallarla Dans 2 oyuncuları kimler? İşte Çakallarla Dans 2 filmin konusu

Çakallarla Dans filminin devamı niteliğinde olan Çakallarla Dans 2 televizyonda izleyici karşısına çıkıyor. 2012 tarihinde vizyona giren filmin senaryosunu ve yönetmenliğini Murat Şeker üstleniyor. İzleyenlere keyifli anlar yaşatmaya hazırlanan Çakallarla Dans 2 oyuncu kadrosu ve konusu merak konusu oldu. Peki, Çakallarla Dans 2 oyuncuları kimler? İşte Çakallarla Dans 2 filminin konusu.

Televizyonda izleyici ile buluşacak olan Çakallarla Dans'ın 2 filmi izleyenlere macera dolu anlar yaşatacak. Başarılı oyuncu kadrosu ve eğlenceli konusu ile ilgi gören filmde Kayınço Gökhan, Köfte Necmi, Muhasabeci Servet ve Del piyero Hikmet yine farklı serüvenlere yelken açacak.

ÇAKALLARLA DANS 2 OYUNCULARI KİMLER?

Çakallarla Dans 2'nin fenomen haline gelen ana karakterlerini canlandıran Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu'ya kadroda Doğa Rutkay ve Ceyhun Yılmaz eşlik ediyor.

ÇAKALLARLA DANS KONUSU

İlk filmde çakallık üzerine çakallık yapan kahramanlarımız başlarını dertten kurtaramamış ve nihayetinde hapse girmişlerdir. Mahallelerinden ve futboldan uzak kaldıkları hapishanede günler zor günler geçmektedir. Fakat onlara arka çıkan Tayyar abileri vardır.

Bir gün bir mucize olur ve suçlular üzerinde yapılacak tıbbi bir deney için kobay arandığı haberi gelir. İşin ucunda şartlı tahliye olduğunu duyan Kayınço Gökhan, Köfte Necmi, Muhasabeci Servet ve Del piyero Hikmet deney haplarını yutup kobay olmaya karar verirler. Dışarı çıkınca artık çakallık yapmayacaklarına dair de birbirlerine söz verirler. Zaten asıl mesele çakal olmak değil, çakallarla dans edebilmektir!

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