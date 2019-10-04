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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
04.10.2019 - 22:49, Son Güncelleme:

Çağlar Çorumlu kimdir ve kaç yaşındadır? Çağlar Çorumlu hangi filmlerde oynadı?

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Çağlar Çorumlu kimdir ve kaç yaşındadır? Çağlar Çorumlu hangi filmlerde oynadı?

Güldür Güldür isimli komedi programında bir dönem 'Eşofmanlı Şevket Hoca' karakterine hayat veren oyuncu Çağlar Çorumlu, son olarak Jet Sosyete dizinde yer aldı. Oynadığı karakterlerle izleyicileri güldürmeyi başaran ünlü oyuncu Çağlar Çorumlu'nun hayatı, son zamanlarda birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Peki, Çağlar Çorumlu kimdir ve kaç yaşındadır? Çağlar Çorumlu hangi filmlerde oynadı?

Yer aldığı projelerle adından söz ettiren Çağlar Çorumlu, gündeme gelmeye devam ediyor. "Eşofmanlı Şevket Hoca" tiplemesiyle televizyon kariyerinde büyük başarı yakalayan oyuncu Instagram hesabından sevenlerini heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu, paylaşımında Güldür Gülgür'den bir kare paylaşarak "2 yıl aradan sonra yeniden görüşmek üzere" notunu paylaştı.

ÇAĞLAR ÇORUMLU'NUN HAYATI

4 Aralık 1977'de Merzifon'da dünyaya geldi. Eğitimci bir aileden gelen Çağlar Çorumlu'nun annesi ve babası öğretmendir. 1994 yılında, Merzifon Lisesi'nden mezun oldu. Daha sonra, Eskişehir'e yerleşti. 2000 yılında Anadolu Üniversitesi "Turizm ve Otel İşletmeciliği" bölümünden mezun oldu. Eskişehir'de yaşadığı yıllarda, okuduğu üniversitenin "tiyatro kulübü"ne katıldı. Kendisindeki oyunculuk yeteneğini ilk olarak, bu tiyatro kulübünün yönetmeni olan Tolga Evren'in desteği ile fark etti. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra, tiyatro eğitimi almak ve tiyatro hayatına profesyonel olarak devam etmek için 2000 yılında İstanbul'a yerleşti. Bir yıl "MSM ACTOR STUDIO"da tiyatro eğitimi aldı ve 2001 yılında mezun oldu.

Mezun olduktan sonra, hemen televizyon ve tiyatro sektöründe kendine yer buldu. Profesyonel olarak çalıştığı ilk tiyatro olan Kabare Taksim'e katıldı. Ardından, Kabare Taksim ekibinin yaptığı bir dizi olan 7 Numara dizisinde Yusuf Güdük karakterini canlandırdı. "Kabare Taksim"den sonra Komedi Kılçık adlı grupta kabare oyunculuğu yapmaya devam etti. Daha sonra, 2007 yılında İstanbul Efendisi adlı oyun ile, İstanbul Şehir Tiyatroları'na katıldı. 2013 yılında, altı yıl oyuncu olarak çalıştığı bu kurumdan istifa etti. Yine 2013 yılında kendi tiyatrosu TiyatrOPS'u kurdu. Yazar Koffi Kwahulé'nin "Big Shoot" adlı oyunu TiyatrOPS tarafından 18 Ocak 2014 tarihinde sahneye konmuştur.

Çağlar Çorumlu Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra, 2001 yılından bu yana pek çok dizide ve sinema filminde rol aldı. Ayrıca, animasyon ve reklam dublaj çalışması da yapmaktadır. Çağan Irmak'ın 2010 yılı yapımı Prensesin Uykusu adlı filmindeki Aziz karakteri ile dikkatleri üzerine çekmiş ve övgüye layık görülmüştür. Ayrıca 2012 yılında 16. Yapı Kredi Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nde, Şark Dişçisi adlı oyunda Taparnigos rolü ile "Yılın En Başarılı Müzikal Komedi Erkek Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

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