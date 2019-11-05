Burcu Özberk: İnternette iş yapmayı istiyorum
Ekranların reyting rekortmeni dizisi Afili Aşk‘ın Ayşe’si Burcu Özberk MAG Kasım sayısı için Emre Yunusoğlu objektifinin karşısına geçti.
Çok düşünmeden konuştuğunu ve dürüst olmaya odaklı birisi olduğunu belirten Özberk, internet dizisi yapmak istediğini de söyledi. “İnternette iş yapmayı açıkçası istiyorum. Daha rahat bir çalışma ortamı olacak, daha sindirilmiş, üzerine çalışılmış ve cesur olacağı için o tarafta da var olmak istiyorum” diye konuştu. Afili Aşk dizisinde başrolü paylaştığı Çağlar Ertuğrul ile ana odaklanarak güzel bir uyum yakaladıklarını vurgulayan Özberk, “ Sahnelerden önce yönetmenimiz ile prova yapıyoruz. Aklımızda soru işareti kalmadan kayıt diyoruz. Çağlar ile o ana odaklanıyoruz. Bu da her şeyi daha gerçek kılıyor” dedi.
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