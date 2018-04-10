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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
10.04.2018 - 11:49, Son Güncelleme:

Burcu Esmersoy kimdir? Burcu Esmersoy kaç yaşında?

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Burcu Esmersoy kimdir? Burcu Esmersoy kaç yaşında?

Sunuculuğunu yaptığı spor programları ve bu programlardaki sempatik tavırlarıyla tanınan ünlü televizyon sunucusu Burcu Esmersoy'un kim olduğu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son dönemlerin en dikkat çeken isimlerinden olan Burcu Esmersoy, zaman zaman basında yer alan haberler ve konuk olduğu televizyon programlarının ardından tekrara gündem oluyor. Peki, Burcu Esmersoy kimdir? Burcu Esmersoy kaç yaşında ve nereli?

Kariyerindeki yükselişinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde olan bir isim olan Burcu Esmersoy, sunuculuğunu üstlendiği spor programlarındaki performansı kadar, güzelliği ve söylediği sözlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. İşte, son dönemlerin çok konuşulan isimlerinden biri olan Burcu Esmersoy hakkında merak edilen her şey...

BURCU ESMERSOY KİMDİR?

Tam adı Kamile Burcu Esmersoy olan Burcu Esmersoy, 2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Çerkes kökenli olan Esmersoy'un ailesi boşandığı için ablası ile birlikte babaannesi tarafından büyütülmüştür. Beşiktaş Lisesi‘ni bitirmesinin ardından İstanbul Üniversitesi‘ne giren Esmersoy, bu okulda Turizm İşletmeciliği okudu ve bu bölümden mezun olmasının ardından New York Üniversitesi‘nden Hospitality, Tourism and Sports Management eğitimi aldı.

1997’de katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasında 4. oldu. Ardından 1997 yılında, Miss İnternational yarışmasına katılan Esmersoy, ülkemizi bu yarışmada Japonya‘da temsil etmiş ve de Dostluk Güzeli ünvanını kazanmıştı. Medya dünyasına Hıncal Uluç’un sekreteri olarak girdi. Birkaç klip oyunculuğu yaptı. Daha sonra; Bir süre Kanal D’de çocuk programları sunan ve de Dialog Spikerlik ve Sunuculuk Okulu’ndan dereceyle mezun olan Esmersoy, 2000 yılında CNN Türk’ün spor departmanına girdi ve de 2005 yılına kadar burada dış haber editörü, spor spikeri ve muhabir olarak görev yaptı.

2006 yılında ise NTV’nin başarılı spor programı Spor Servisi‘nin sunuculuğunu yapmaya başlayan Esmersoy, Formula 1 yarışlarını yerinde takip etti ve programlar yaptı. İngilizce ve İtalyanca dillerini bilen Burcu Esmersoy, Ferrari’nin Reklam Pazarlama ve Sponsorluk Müdürü Massimo Cusimano ile 2005’te Paris‘teki Türk Konsolosluğu’nda evlendi. 28 Şubat 2006 tarihinde de İtalya’da bir kilise nikahı yaptı. 2008 yılında boşandı.

2010 yılında Mahsun Kırmızıgül’ün yapımcısı olduğu “Romantik Komedi” filminde Konuk oyuncu olarak yer aldı. 30 Ekim 2010 tarihinde yayınlanmaya başlayan Acun Ilıcalı‘nın yapımcılığını üstlendiği “Yok Böyle Dans” yarışmasında yarışmacı olarak bulundu. Azra Akın‘ın İlk sezonun kazananı olduğu yarışmada; Azra Akın, Bedük, Bora Kozanoğlu, Burcu Esmersoy, Burcu Güneş, Defne Joy Foster, Derya Büyükuncu, Eda Taşpınar, Güneri Civaoğlu, Metin Arolat, Nilgün Belgün, Pascal Nouma, Ragga Oktay, Sibel Arna gibi ünlüler yarıştı, jüri koltuğunda ise Lilia Bennett, Saba Tümer, Sait Sökmen ve Tan Sağtürk bulunmuştur.

2011 yılında yapılan “Yok Böyle Dans” yarışmasında ise Burcu Esmersoy sunucu olarak görev yapmıştır. 2012 yılında Acun Ilıcalı’nın hazırlayıp sunduğu Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında da sunuculuk yaptı.

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