Bu kadro ayrıcalıklı
'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı Tutku karakteriyle adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu Gülin İyigün, önceki akşam Kanyon'da objektiflere yansıdı.
Menajeri Ayşegül Bafralı ile bir araya gelerek yemek yiyerek toplantı gerçekleştiren güzel oyuncu, oldukça keyifliydi. 'Çocuklar Duymasın'ın çekimlerinin devam ettiğini belirten güzel oyuncu, ''Böylesine güzel bir kadroda yer almak gerçek anlamda ayrıcalık. Yaz sezonuyla ilgili gelen bir kaç sinema filmi projesi vardı Ayşegül hanımla onları değerlendirdik.''dedi.
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