Börü'den büyük final öncesi yeni fragman...
Altı bölümlük, her biri 1 saatlik, televizyonda sinema çıtası yaratacak Börü, sinema filmi öncesi televizyonda yayınlanacak son bölümünün fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan Börü, 6. bölümü ‘Mahşerin Ayak Sesleri’ ile son kez ekranlarda olacak. İşte Börü’nün final öncesi fragmanı ve kısa özeti!
DAĞ film serisine imza atan Alper Çağlar/Çağlararts ile Doruk Acar/Insigniaortaklığının, Star Yapım ile yeni ortaklığıyla hayata geçen Börü’nün büyük finali öncesi son bölümü olan ‘Mahşerin Ayak Sesleri’ için geri sayım başladı. Ahu Türkpençe, Serkan Çayoğlu, Murat Arkın, Emir Benderlioğlu, Fırat Doğruloğlu, Ahmet Pınar, Can Nergis, Armağan Oğuz, Ozan Ağaç, Bedii Akın, Gürol Tonbul, Tan Altay, Melis Hacic gibi isimlerin bulunduğu Börü’nün son bölümünde yaşananlar gelişmeler ise şunlardı;
Karanlığın artarak her yeri sardığı 2016 bahar aylarında, Kemal kendi ele aldığı gizli bir görevle tim içindeki gerilimi arttıracaktır. Efsanevi komutan Osman Alan'ın bildiği şeyler sır düğümlerini çözebilecek bilgilerdir ancak içeriden ve dışarıdan artan baskı BÖRÜ'ye her aşamada engel olmaya çalışmaktadır. Devlet mühimmatına yapılan yabancı kökenli bir saldırı ise tüm planları alt üst edecektir.
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