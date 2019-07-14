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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
14.07.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Börü filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

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Börü filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

Dizisi de çekilen Börü beyaz perde ardından ilk kez TV izleyicileriyle buluşacak. Aksiyon ve savaş türündeki 2017 yılı yapımı Börü TRT 1 ekranlarında olacak. Yayınlanan son bölümde 'Her Güzel Şeyin Sonu' adıyla televizyon serisini sonlandıran BÖRÜ, dizide olduğu gibi sinema filminde de gerçek olaylar ve kahramanlardan ilham alıyor. Peki, Börü filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

“Dağ” ve “Dağ II” filmlerinin senaristi ve yönetmeni Alper Çağlar’ın kaleme aldığı ve 6 bölümlük “Börü” dizisinin final bölümü niteliğindeki film, 28 Aralık 2018 tarihinde vizyona girmişti. Ahu Türkpençe, Serkan Çayoğlu, Murat Arkın, Emir Benderlioğlu ve Fırat Doğruloğlu’nun başrollerini paylaştığı filmde, Polis Özel Harekat biriminin en seçkin savaş timi olan Börü'nün 15 Temmuz gecesi yaşadıkları anlatılıyor.

KONUK OYUNCULAR:

Osman Alan (Zafer Algöz): Efsanevi Özel Kuvvetler Korgenerali. Terörist başını ülkeye getiren, Bordo Berelilerin teşkilatlanmasında lider rolü oynayan, Ergenekon soruşturmasından dolayı senelerce haksız yere hapis yatan, öykü başladığında yeni tahliye edilmiş ideal Türk komutanı.

Gökçe Demir (Özge Gürel): F16 savaş uçağı pilotu. Fevriliği ve inisiyatifi eline almasıyla bilinen genç bir üsteğmen.

Timur Gür (Erkan Bektaş): BÖRÜ'nün en yakın silah arkadaşları ve tek rakibi ŞAHAN grubunun tim lideri. Behçet Orbay'ın devresi. Kıdeminden dolayı Özel Harekat bünyesinde büyük saygı uyandıran, ülkenin her yerinde görev yapmış bir taktik lider.

Kenan Tümer (Hüseyin Avni Danyal): Öykümüz başlamadan birkaç ay önce evinde intihar etmiş şekilde bulunan, görünüşe göre hakkındaki suçlamaları kendine yediremeyen ve şerefi uğruna hayatına son veren Üç Başkan'dan sonuncusu. Kemal Boratav'ı teşkilat içinde yetiştiren, Asena Tümer'in de babası olan kayıp, trajik bir kahraman.

KONUSU

Börü, Polis Özel Harekat'ının en seçkin, sıcak savaş timidir. 34-50 telsiz kodlu ekip, elit askerlerin bir araya gelmesi ile oluşur ve altından kalkamayacağı görev yoktur. Vatan aşkı ile tutuşmuş yalnız kahramanlar, kumpasların ve düşmanın kim olduğunun belli olmadığı gölge savaşında vatanlarını korumak için canlarını ortaya koymaya hazırdır. Film de bu tarihin yazılışını değiştiren kahramanların hikayelerini konu ediniyor. Ekip, Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihinin en büyük tehditleriyle karşı karşıya kalıyor. 15 Temmuz gecesi yuvaları olan Özel Harekat Daire Başkanlığı bombalanınca ekip korkusuzsa savaşmak için hazırlanıyor. Bir yandan terör örgütleri ile ülke savunması için durmaksızın mücadele edilirken, bir yandan da ülke ve Börü yönetime sızan örgütlerce tehdit ediliyor.

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