Börü dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı – Oyuncular kimler?

Tanıtımları aylar öncesinden yapılan Börü dizisinin ilk bölümü için geri sayım sürerken fragman geldi. 28 Şubat Çarşamba günü ekran macerasına başlayacak olan Börü’nün ilk bölüm fragmanı hem kadro hem konuya ilişkin bilgiler veriyor. Türkiye’nin yakın tarihinde yaşanan gerçek olaylardan esinlenen BÖRÜ, 1’er saatlik 6 bölümden oluşacak ve büyük finalini beyaz perdede yapacak. Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak bölümlerin ardından, BÖRÜ’nün sinema filmi de 2018 sonbaharında vizyonda olacak.
BÖRÜ’nün oyuncu kadrosunda, izleyicinin DAĞ film serisinden tanıdığı pek çok isim var. Aralarında, Ahu Türkpençe, Serkan Çayoğlu, Emir Benderlioğlu, Fırat Doğruloğlu, Murat Arkın, Ahmet Pınar, Can Nergis, Armağan Oğuz, Bedii Akın, Ozan Ağaç, Gürol Tonbul gibi isimlerin bulunduğu oyuncuların her biri, Polis Özel Harekat’ın en seçkin birimi, 34 50 telsiz kodlu BÖRÜ timinin üyelerine hayat verecek.
Börü’nün Konusu
2014 baharında Türkiye. Sınırda düşmanların çoğaldığı, içeride tehlikeler çemberinin giderek daraldığı bir dönem. Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihinin en büyük tehditleriyle karşı karşıya. BÖRÜ, vatan aşkı ile tutuşmuş yalnız kahramanların destanını anlatıyor.
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