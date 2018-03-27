BÖRÜ dizisi bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Televizyon
27.03.2018 - 17:48, Son Güncelleme:

BÖRÜ dizisi bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

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BÖRÜ dizisi bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

BÖRÜ dizisinin yeni bölüm fragmanının yayınlanmamasının ardından, dizinin takipçileri yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağını sorgulamaya başladılar. Geçtiğimiz hafta aksiyon dolu bölümüyle ekranlara gelen BÖRÜ'nün yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyordu. Peki, BÖRÜ dizisi bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

BÖRÜ dizisi bu hafta neden yok sorusu birçok dizisever tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Ekranların gerilim ve aksiyon dolu dizisi BÖRÜ bu hafta kanal tarafından yayın akışından çıkartıldı. Peki, BÖRÜ dizisi bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

BÖRÜ dizisinin yeni bölümünün yayın akışından çıkartılmasıyla ilgili kanal tarafından henüz açıklama yapılmadı. Dizinin yeni bölümünün haftaya çarşamba akşamı yayınlanacağı tahmin ediliyor.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

BÖRÜ, "Mahalle" adlı dördüncü bölümüyle devam ediyor. Hiç beklemedikleri bir kaynaktan, İstanbul'un en tehlikeli mahallelerinden birinde, terör örgütüne dolaylı yoldan destek veren nakliyecileri ele geçirmek için BÖRÜ operasyon hazırlıklarına başlar. Kemal, artan bilgi kirliliğine karşı Turgut Başkan'ın uzun zamandır mücadele ettiği karanlıklar sarmalına yanında sadece Turan gibi dengesiz biriyle girişmek zorundadır. Mecburiyet, fedakarlık ve her şeye rağmen dik durmakla ilgili olan bu bölümde, Hüseyin Avni Danyal, Özge Gürel ve Ergun Kuyucu gibi konuk oyuncular sürpriz rollerde karşımıza çıkacak.

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