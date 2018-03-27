BÖRÜ dizisi bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
BÖRÜ dizisinin yeni bölüm fragmanının yayınlanmamasının ardından, dizinin takipçileri yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağını sorgulamaya başladılar. Geçtiğimiz hafta aksiyon dolu bölümüyle ekranlara gelen BÖRÜ'nün yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyordu. Peki, BÖRÜ dizisi bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
BÖRÜ dizisi bu hafta neden yok sorusu birçok dizisever tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Ekranların gerilim ve aksiyon dolu dizisi BÖRÜ bu hafta kanal tarafından yayın akışından çıkartıldı. Peki, BÖRÜ dizisi bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
BÖRÜ dizisinin yeni bölümünün yayın akışından çıkartılmasıyla ilgili kanal tarafından henüz açıklama yapılmadı. Dizinin yeni bölümünün haftaya çarşamba akşamı yayınlanacağı tahmin ediliyor.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
BÖRÜ, "Mahalle" adlı dördüncü bölümüyle devam ediyor. Hiç beklemedikleri bir kaynaktan, İstanbul'un en tehlikeli mahallelerinden birinde, terör örgütüne dolaylı yoldan destek veren nakliyecileri ele geçirmek için BÖRÜ operasyon hazırlıklarına başlar. Kemal, artan bilgi kirliliğine karşı Turgut Başkan'ın uzun zamandır mücadele ettiği karanlıklar sarmalına yanında sadece Turan gibi dengesiz biriyle girişmek zorundadır. Mecburiyet, fedakarlık ve her şeye rağmen dik durmakla ilgili olan bu bölümde, Hüseyin Avni Danyal, Özge Gürel ve Ergun Kuyucu gibi konuk oyuncular sürpriz rollerde karşımıza çıkacak.
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