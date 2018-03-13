BÖRÜ 2. son bölümü aksiyon doluydu! BÖRÜ'nün 3. bölüm fragmanında duygusal sözler

BÖRÜ 3. yeni bölüm fragmanı, 2.bölüme ışık tutuyor. Tehdit altında olmalarına rağmen operasyonları kıvrak zekaları ve askeri yetenekleriyle sıkıntısız tamamlayan BÖRÜ ekibinin karşısında bu kez Turan ve Kaya'yı kurtarma operasyonu vardır. 100 civarı teröriste karşı mücadele eden ikiliye Ayı Murat destek için geliyor. İşte, BÖRÜ'nün 3. yeni bölüm fragmanı ve son bölümlere dair detayı bilgiler

YENİ BÖLÜME İRFAN MÜDÜRÜN KONUŞMALARI DAMGA VURACAK

Asena'nın ziyarete gittiği İrfan müdür, içinde bulundukları dönemi kısa ve öz bir şekilde özetlemiştir. Türkiye'nin ne kadar değerli bir ülke olduğunu Asena'ya şu ifadelerle dile getirmiştir; "Türkiye ne biliyor musun, bir rüya. Uğruna isimli, isimsiz can vermeye hazı milyonların rüyası, Mustafa Kemal Atatürk'ün rüyası, çağdaş olalım diye. Fatih Sultan Mehmet'in rüyası, Avrupa bize, bizim ona imrendiğimiz kadar imrensin diye. Alparslan'ın rüyası bir yuvamız olsun diye"

2015 Ağustos, BÖRÜ savcılık tarafından idari tedbir konulduğu için mecburen ikiye bölünmüştür. Yarısı Sur'da Özel Kuvvetler ve JÖH ile operasyonda Öz Yönetim ilan eden hainlere karşı, diğer yarısı ise İstanbul'da açığa alınmış durumda sorgudadır. Turan ve Kaya, PKK'ya destek vermek üzere Cizre'den saldıran ve kendilerini saran 100 YDG-H teröristine karşı imkansız bir kıskaçla mücadele ederken, Ayı Murat timini kurtarmak için 8. Ana Jet üssünden destek uğruna bir avuç unsurla Abbas Tepe'ye intikal etmek zorundadır. 14 Mart Çarşamba günü Star TV'de 20:00'de başlayacak ve hemen ardından olan BÖRÜ'de, çarklar dönmeye, türlü hıyanetler fokurdamaya başlamıştır.

SON BÖLÜMDE ASENA'NIN CANINI YAKAN SAHNE

Bahoz'u dargeçitten geçirerek teslim etmeye doğru ilerleyen BÖRÜ timi, güzergahlarını kimseye söylememelerine rağmen pusuya düşürülmüştür. Zırh delici etkiye sahip olan Kornet mermileri ile saldırıya geçen teröristler, Bahoz'u almak için her yolu denemiştir. Turan'ın kıvrak zekası ile son anda kurtulan BÖRÜ timi, Jandarma birliğine giderek Bahoz'u güvenli bir alana getirmiştir. Yakıt ikmali ve kişisel ihtiyaçların giderilmesinin ardından yola çıkmaya hazırlanan tim, teröristlerin köye geldiğini duymuştur. Köyde büyük bir mücadele veren BÖRÜ timi, teröristlerin büyük bir çoğunluğunu öldürmüştür. Ancak operasyon esnasında Asena'nın silahından çıkan kaza kurşunu nedeniyle bir çocuk da hayatını kaybetmiştir. Meydana gelen bu olay, Asena'yı kahretmiştir.

BÖRÜ SANSÜRSÜZ HALİYLE BLU TV'DE

BÖRÜ dizisi, her çarşamba akşamı Star TV'de yayımlanmasının ardından BLU TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Sansürsüz yayınlanacak bölümler, BLU TV üyeliği alınarak izlenebilecek. Üstelik üyeliğin ilk bir haftası ücretsiz olacak.

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