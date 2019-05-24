Boran Konağı’na konuk oldular
“İstanbullu Gelin” dizisinin meşhur Boran Konağı, kapılarını Türkiye Alzheimer Derneği’nin destekçilerine açtı.
Konağa konuk olan cemiyet hayatının ünlü isimleri, yönetmen Zeynep Günay Tan, başrol oyuncuları Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin ve diğer oyuncularla bir araya gelerek sohbet etti. Davete katılanların yaptığı bağışlardan elde edilen gelir, Türkiye Alzheimer Derneği’nin Şişli’deki gündüz bakım evinin ihtiyaçları için kullanılacak.
Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Haşmet Hanağası ve Başkan Yardımcısı Ayşin Ekşioğlu, dizide Alzheimer hastası Esma’yı canlandıran İpek Bilgin’e teşekkür plaketi verdi.
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