Bora Cengiz "Güzel kadınlardan hoşlanırım"
Servet dizisinin yakışıklı oyuncusu Bora Cengiz iddialı geliyor.
Arsen Gürzap, Ali Sürmeli, Bahar Şahin, Yusuf Çim gibi çok sayıda ünlü ismin rol aldığı 'Servet' adlı dizide Başar karakterini canlandıran Bora Cengiz yeni rolüyle adından söz ettirecek.
Bora Cengiz rolüyle ilgili olarak; "Zengin bir ailenin yakışıklı oğlunu oynuyorum. Ortada büyük bir servet var, benim karakterim Başar bu serveti yemenin peşinde. Gözü parada olan biride değil, hayatını yaşamayı seven bir karakter. Çok çapkın biri, güzel kadınlardan hoşlanan, çokta bağlanmak istemeyen bir karakter. Manipülasyona açık, kesinlikle kalbinde kötülük olmayan, iyi bir karakter Başar... İlerleyen bölümlerde yeni bir aşk hikayeside olabilir. Mottosu; ben güzel kadınlardan hoşlanırım." dedi..
Arsen Gürzap ve Ali Sürmeli gibi usta oyuncularla birlikte rol almanın keyifli olduğunu belirten Bora Cengiz; " Arsen Gürzap annemi oynuyor, Ali Sürmeli babamı oynuyor. Kalabalık bir kast var.. Çok özenilerek çekilen bir dizi, Perşembe'yi iple çekiyoruz." dedi.
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