Bölük filminin oyuncu kadrosunda kimler var?
Genç kadrodan oluşan Bölük filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Aytaç Ağırlar’ın oturduğu Bölük filmi 2017 yılında vizyona girmişti. Peki, Bölük filminin oyuncu kadrosunda kimler var?
Bölük, vatani görevini yerine getirmek için asker ocağında bir araya gelen bir grup gencin arasında yaşananları, komik çatışmaları ve onların hayallerini anlatmaktadır. Kaan Yıldırım, Hakan Kurtaş, Alina Boz'un başrollerini paylaştığı Bölük'te üçlüye Aykut Akdere ve Selim Akgül eşlik ediyor.
KONUSU
Üzdüğü sevgilisini pişman olduğu için geri kazanmaya çalışan Erdal, şehir hayatından sonra kışla hayatına adapte olmaya çalışan Cenk, çavuş olmak için uğraşan Şehmuz, askerliğini uzatmaya çalışan Mahmut ve mektubu sayesinde birçok hayatı değiştirebileceğine şahit olduğumuz komando Murat’ın hikayelerinin anlatıldığı film, her kesimden insanın duygularına hitap etmeyi bekliyor.
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