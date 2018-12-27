Black Mirror filminin ilk fragmanı yayınlandı! 'Bandersnatch'
Online bi yayın platformunun dizi projesi olan ve toplam 4 sezon yayınlanan Black Mirror, bu kez film olarak izleyicilerle buluşacak. 'Black Mirror: Bandersnatch' ismiyle yaklaşık 5 saatlik bir film olarak seyircisiyle buluşacak olan yapım, interaktif seçenekleri dolayısıyla izleyiciler tarafından sadece bir buçuk saat olarak izlenebilecek.
Dizi versiyonunda her bölümünde ayrı bir konunun işlendiği Black Mirror, bu kez film olarak ekranlara geliyor. 'Black Mirror: Bandersnatch' ismiyle yayınlanacak olan film, izleyiciler tarafından yönlendiriliyor olması dolayısıyla interaktif bir yapıya sahip olacak.
FİLME İZLEYİCİLER YÖN VERECEK
İzleyiciler, toplam süresi 5 saat olan filmi, dizi ekranında sorulacak olan sorulara verdikleri cevaba göre yönlendirecek. Böylece film izleyicilerin seçtiği yönde devam edecek ve toplam 1 buçuk saat sürecek.
FİLMİN KONUSU
1984 yılında kitaptan uyarlanmak üzere bilgisayar oyunu geliştirmek için işe alınan bir yazılım uzmanının başından geçen olayların konu edildiği filmde, fantastik olaylar izleyicilerle buluşacak.
Filmin başrolünde Dunkirk filminden hatırlanan Fionn Whitehead yer alacak.
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