Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde Fikri şaşırttı
Bizim Hikaye dizisinin yeni bölüm fragmanı için araştırmalar son bölümün hemen ardından başladı. Filiz ve Barış’ın yeniden bir araya geldiği Bizim Hikaye son bölüm finalinde ekran başındakileri şok eden bir gelişme oldu. Ailesinin düştüğü durumu görmezden geliyormuş gibi görünen Fikri, Servet’in karşısına çıktı. Şimdi ise gözler yeni bölümde! Peki Bizim Hikaye 32. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bizim Hikaye dizisinin 26 Nisan tarihli son bölümünde Barış ve Filiz’in yeniden bir araya gelmesiyle rahat bir nefes alan izleyiciler, şaşırtıcı gelişmelere tanık oldu. Final sahnesi ardından ise gözler Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanına çevrildi. Evlerine Servet tarafından el konulan Elibollar, yuvalarını kurtarmanın yollarını ararken; yaşananlardan kendisini sorumlu tutan Barış, babasının karşısına çıktı. Ancak Servet’i ziyarete giden yalnızca Barış değildi, başından beri sorumsuzluklarıyla ekran başındakileri çıldırtan Fikri, herkesi şaşırtacak bir hamle yaparak evleri için gerekli parayı buldu. Aynı esnada Barış ve Filiz’in barışmasını kabul edemeyen Cemil ise intikam için çocuk esirgeme müdürünün odasındaydı. Peki yeni bölümde neler olacak? Cemil, evliliklerinin yalan olduğunu anlatacak mı? Filiz, yeniden kardeşlerini kaybetme tehlikesiyle mi karşı karşıya gelecek? Tüm bu soru işaretlerine yanıt arayan izleyiciler Bizim Hikaye 32.bölüm fragmanını sorguluyor.
Bizim Hikaye dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Evlerine el konulduğunu öğrenen Elibollar’ı zor günler beklemektedir. Barış babasının bu hareketine çok sert tepki verir. Fakat bu Servet’i kızdırarak daha da ileriye gitmesine sebep olur. Ayla ise Barış’ı mahalleden söküp almaya kararlıdır. Bu yüzden Servet’in yaptıklarına göz yumar.
Filiz ise ilk defa bu kadar çaresiz hissetmektedir. Artık elinden bir şey gelmediğini düşünen Filiz’i ayakta tutan, sevdiklerinin ve Barış’ın desteği olur. Başlarını sokacak yeni bir ev bulana kadar Filiz ve kardeşleri birbirlerine destek olarak bu zor zamanları atlatmaya çalışırlar.
Elibollar’ın başına gelenleri sonradan öğrenen Cemil artık mahallede hakkında konuşulanlardan bıkmıştır. Filiz’le bu durumu düzeltmesi için konuşurken Filiz beklenmedik bir çıkışla tüm mahalleyi şaşırtır. Artık iyice deliye dönen Cemil, kendisine yapılanların bedelini ödetecektir.
Hala elmasların peşinde olan Ömer, Filiz’e hem yakınlaşmak hem de elmasların yerini öğrenmek için farklı bir yol dener.
Tülay ise Tufan’ın son zamanlarda bir şeyleri gizlemesinden ve yalan söylemesinden çok şüphelenmiştir. Tufan’ı takip eden Tülay, şaşırtıcı bir gerçeği öğrenmek üzeredir.
Sokakta kalmaktan kurtulmak için seferber olan Elibollar, büyük küçük demeden çözüm bulmanın yollarını ararlar. Birlikte mücadele ederlerken “yuva” denilen şeyin dört duvardan ibaret olmadığını bir kez daha anlamış olurlar.
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