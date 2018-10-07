Birce Akalay yeni imajıyla yeniden ekranlarda… Birce Akalay kimdir?
İmajında değişikliğe giden Birce Akalay, yeni imajıyla yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Saçlarını kısacık kestiren Birce Akalay, yeni dizisi Ağlama Anne’de küçük yaşta yaptığı bir hata sonucu evlat katili olmakla suçlanan Alev’i canlandıracak. İşte, Birce Akalay’ın yeni rolü ve hayatına ilişkin bilgiler
Yer Gök Aşk, Hayat Bazen Tatlıdır ve Siyah Beyaz Aşk gibi pek çok başarılı yapımın kadrosunda yer alan Birce Akalay, 19 Haziran 1984 tarihinde dünyaya geldi. Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro bölümünde lise eğitimini tamamladı (2003). Aynı yıl girdiği İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümündeki eğitimini tamamlamadı fakat Haliç Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümünden mezun oldu. 2004 Türkiye Güzellik yarışmasında üçüncü olduktan sonra Avrupa Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti ve yarı finale kadar kalmayı başardı. 2004-2007 yılları arasında Piyonlar Ligi Özel ve 8. Etap gibi programları da hazırlayıp sundu. 2007 yapımı olan Kader ve yine 2007 yapımı Senin Uğruna dizisinde başrolleri canlandırdı. 2010 yılında eski eşi Murat Ünalmış ile birlikte Ürgüp'te bir aşkı anlatan Yer Gök Aşk dizisinde Havva karakterine hayat verdi ve bu rolle dikkatleri üzerine çekti. Arka arkaya Evli ve Öfkeli, Hayat Bazen Tatlıdır ve Siyah Beyaz Aşk dizilerinde başrolü üstlendi. Küçük Ağa dizisinde başrolü paylaştığı Sarp Levendoğlu ile 1 Ağustos 2014 tarihinde evlendi ancak ikilinin beraberliği kısa sürdü.
ALEV KARAKTERİ
Zeynep'in "öz annesi", Damla'nın ablası. Adnan'ın geçmişte tek gecelik ilişki yaşadığı kadın. Hırslı bir kadındır Alev. Sarhoş olduğu bir gece yaptığı tek hatayla tüm hayatını karartmıştır. Muhafazakar ailesine bunun hesabını veremeyeceği için bebeğini aldırmaya karar vermiş, ancak beceremeyince bebeğini kaldığı yurtta gizlice doğurmuş ve ölüme terk etmiştir. Bebek son anda kurtarılmış, Alev ise hapse atılmıştır. O gün ailesiyle olan tüm bağları kopmuştur. Ancak aradan yıllar geçtikten sonra Alev çok pişman olmuş, aslında hayatta kızından başka hiç kimsesi olmadığını anlamış ve bugün Damla'nın karşısına çıkıp, kızını geri istiyordur.
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