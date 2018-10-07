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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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07.10.2018 - 16:59, Son Güncelleme:

Birce Akalay yeni imajıyla yeniden ekranlarda… Birce Akalay kimdir?

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Birce Akalay yeni imajıyla yeniden ekranlarda… Birce Akalay kimdir?

İmajında değişikliğe giden Birce Akalay, yeni imajıyla yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Saçlarını kısacık kestiren Birce Akalay, yeni dizisi Ağlama Anne’de küçük yaşta yaptığı bir hata sonucu evlat katili olmakla suçlanan Alev’i canlandıracak. İşte, Birce Akalay’ın yeni rolü ve hayatına ilişkin bilgiler

Yer Gök Aşk, Hayat Bazen Tatlıdır ve Siyah Beyaz Aşk gibi pek çok başarılı yapımın kadrosunda yer alan Birce Akalay, 19 Haziran 1984 tarihinde dünyaya geldi. Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro bölümünde lise eğitimini tamamladı (2003). Aynı yıl girdiği İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümündeki eğitimini tamamlamadı fakat Haliç Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümünden mezun oldu. 2004 Türkiye Güzellik yarışmasında üçüncü olduktan sonra Avrupa Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti ve yarı finale kadar kalmayı başardı. 2004-2007 yılları arasında Piyonlar Ligi Özel ve 8. Etap gibi programları da hazırlayıp sundu. 2007 yapımı olan Kader ve yine 2007 yapımı Senin Uğruna dizisinde başrolleri canlandırdı. 2010 yılında eski eşi Murat Ünalmış ile birlikte Ürgüp'te bir aşkı anlatan Yer Gök Aşk dizisinde Havva karakterine hayat verdi ve bu rolle dikkatleri üzerine çekti. Arka arkaya Evli ve Öfkeli, Hayat Bazen Tatlıdır ve Siyah Beyaz Aşk dizilerinde başrolü üstlendi. Küçük Ağa dizisinde başrolü paylaştığı Sarp Levendoğlu ile 1 Ağustos 2014 tarihinde evlendi ancak ikilinin beraberliği kısa sürdü.

ALEV KARAKTERİ

Zeynep'in "öz annesi", Damla'nın ablası. Adnan'ın geçmişte tek gecelik ilişki yaşadığı kadın. Hırslı bir kadındır Alev. Sarhoş olduğu bir gece yaptığı tek hatayla tüm hayatını karartmıştır. Muhafazakar ailesine bunun hesabını veremeyeceği için bebeğini aldırmaya karar vermiş, ancak beceremeyince bebeğini kaldığı yurtta gizlice doğurmuş ve ölüme terk etmiştir. Bebek son anda kurtarılmış, Alev ise hapse atılmıştır. O gün ailesiyle olan tüm bağları kopmuştur. Ancak aradan yıllar geçtikten sonra Alev çok pişman olmuş, aslında hayatta kızından başka hiç kimsesi olmadığını anlamış ve bugün Damla'nın karşısına çıkıp, kızını geri istiyordur.

 

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