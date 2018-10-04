Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş kimdir?
Bir Zamanlar Çukurova'da 'Yılmaz' karakterini canlandıran Uğur Güneş'in kim olduğu diziseverler tarafından merak ediliyor. Uğur Güneş'in özel yaşamı ve kariyerini sorgulayan vatandaşlar, genç oyuncuya dair bilgi almak adına intenrette araştırma yapıyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş kimdir?
İsimsizler dizisinde canlandırdığı "Kaymakam Fatih" karakteri ile popüler olan Uğur Güneş, şimdilerde Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosunda yer alarak dikkat çekiyor. İşte, Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş hakkında merak edilen tüm detaylar...
Uğur Güneş, 1987 yılında Ankara’da doğmuştur. Ankara'da büyüyen ve üniversite eğitimini de Ankara Üniversitesi'nde tamamlayan başarılı oyuncu, televizyon kariyerine 'Yeniden Başla' adlı dizi ile adım atmıştır.
2013'de vizyona giren Şeytan-ı Racim isimli filmde "Emrah" karakterini canlandıran Güneş, TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde "Tuğtekin" karakterini, İsimsizler dizisinde ise "Kaymakam Fatih" karakterini canlandırdı. Genç oyuncu son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol almaya başladı.
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