Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde Züleyha ve Yılmaz yan yana! İşte, Bir Zamanlar Çukurova 37. bölüm fragmanı
Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova bu hafta 37. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Bir Zamanlar Çukurova'nın geçen hafta yayınlanan yeni sezon ilk bölümünde Yılmaz'ın Züleyha ile ilgili gerçeği öğrenmesi sonrası heyecan arttı. Dizinin bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde ise Yılmaz Züleyha'ya kendisini affettirmek isteyecek. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde başka neler olacak?
Bir Zamanlar Çukurova'nın 26 Eylül Perşembe akşamı yayınlanacak olan bölümünde, Demir ve Yılmaz demir parmaklıklar arkasında karşı karşıya geliyor. Hünkar'ı öldürmek için harekete geçen Yılmaz yanlışlıkla Fekeli'yi vuruyor. İşte, Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı ve 37. bölüme ilişkin bilgiler.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Hünkar'ı öldürmek isteyen Yılmaz araya giren Fekeli'yi vuracak. Müjgan ise ameliyetta Fekeli'yi hayata döndürmeye çalışırken Demir ve Yılmaz demir parmaklıklar ardından bir kez daha karşılaşır.
Diğer yanda ise hapisten çıkan Yılmaz gerçekleri öğrenmesinin ardından kendisini Züleyha'ya affettirmeye çalışır. Büyük aşıklar bunca zaman sonra yan yana geldiği anda ise duyulan silah sesleri şok etkisi yaratır.
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