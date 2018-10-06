Bir Umut Yeter’in Elif’i Hazal Subaşı anlatıyor...
Kanal D’nin MF Yapım imzalı dizisi “Bir Umut Yeter” yeni bölümü ile bu akşam ekrana geliyor. Dizide Elif karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hazal Subaşı hem yeni projesi, hem canlandırdığı Elif karakteri hem de oyunculuk serüveni ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Ünlü oyuncu Bir Umut Yeter ve Elif karakteri ile ilgili “Bir Umut Yeter çok duygusal, çok derin ve güçlü hikayesi olan bir proje. Bu projenin içinde olduğum için ve Elif karakterini canlandırdığım için gerçekten çok mutluyum. Elif hayat dolu, neşeli, akıllı, oldukça cesaretli ve kafasına koyduğunu yapan güçlü bir karakter. İnatçı bir kız. Ben de gerçekten haklı olduğumu düşündüğüm zaman çok inatçı olabiliyorum. Elif’e hak verdiğim nokta çok fazla, onun tarafından bakıyorum ve verdiği savaşa, gücüne saygı duyuyorum.” dedi.
Kariyeri ile ilgili de önemli acıkmalar yapan Subaşı “Miss Turkey’den sonra tamamen hayatım değişti diyebilirim, Reklamcılık okuyordum, oyunculuk yapmaya başladım. Kısa süre sonra gerçekten oyuncu olmak istediğimi anladığımda elimden gelenin en iyisini yapmak için, öğrenmek için çok çaba gösterdim.” dedi.
Bir Umut Yeter, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle