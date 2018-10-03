Bir Umut Yeter dizisi bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Bir Umut Yeter dizisi bu hafta neden yok sorusunun yanıtı sevilen dizinin takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Yayınlanan 2. bölüm fragmanıyla izleyicilerine yeni bölümün heyecanlı geçeceğinin sinyallerini veren Bir Umut Yeter dizisinin yeni bölümü hakkında kanal tarafından değişikliğe gidildi. Peki, Bir Umut Yeter dizisi bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Bir Umut Yeter dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Yılmaz, Umut'un gerçek annesiyle tanışıyor. Öte yandan ilk bölümüyle perşembe akşamı Kanal D ekranlarından yayınlanan dizi bu hafta yayın akışından çıkartıldı. Peki, Bir Umut Yeter dizisi neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Bir Umut Yeter dizisi bu hafta yayın günü değişikliği sebebiyle perşembe akşamı ekranlarda olmayacak. Sevilen dizisinin yeni bölümü 6 Ekim Cumartesi günü Kanal D ekranlarında olacak.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Yılmaz, seneler önce denizde buldukları bebeğin gerçek annesiyle karşılaşıyor. Öğrendiği gerçek ile Derya'ya çok önemli bir mesaj gönderiyor. Yılmaz, Derya'ya tüm gerçeği itiraf edecek mi? Derya, Yılmaz'dan gelen itiraf mektubunu okuduktan sonra ne yapacak?
Yılmaz, yıllar önce denizde buldukları bebeğin gerçek annesiyle tanışıyor. Yıllar önce yaptığı büyük hatayı kendi vicdanında yaşıyor. Derya'ya yazdığı özel mesajda tüm gerçekleri açıklıyor.
Derya, Umut'u yani kendi koyduğu isimle Deniz'i öğrenecek mi?
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