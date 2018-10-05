Bir Umut Yeter 2. bölüm fragmanında Yılmaz sorgulamaya başlıyor
Bir Umut Yeter dizisi yayınlanan 2. bölüm fragmanıyla izleyicilerine sürükleyici dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Umut’un gerçek annesinin Derya olduğunu öğrenen Yılmaz seneler önce Elif’in ısrarları ile kurdukları yalan dünyayı sorgulamaya başlamıştır. İşte, Bir Umut Yeter dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Bir Umut Yeter dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Yılmaz, Umut'un gerçek annesiyle tanışıyor. İşte, Bir Umut Yeter dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Umut’un gerçek annesinin Derya olduğunu öğrenen Yılmaz seneler önce Elif’in ısrarları ile kurdukları yalan dünyayı sorgulamaya başlamıştır. Çaresizce işin içinden çıkmaya çalışırken kader ise Yılmaz ile Derya’yı sürekli karşı karşıya bırakıyordur. Köyceğiz Limanı’nın işletmecisi iş adamı Kenan Akar’ın cazip iş teklifini sırf Umut’un ıssız adadaki yalnızlığını dindirmek için kabul eden Yılmaz, Derya’nın yeni patronunun kızı olduğunu öğrenmesi ile beyninden vurulmuşa döner.
Derya’nın küçük kız kardeşi Damla’nın üniversiteden mezun olup İstanbul’dan Köyceğiz’e gelmesi Akar Ailesi’ne yepyeni bir hareket getirir. Senelerdir içe kapanık bir hayat süren Derya, Damla’nın ısrarlarına dayanamaz ve bir fotoğraf sergisi açmaya karar verir. Köy meydanında açılan bu sergi Elif, Yılmaz, Derya ve Umut’un bir araya gelmesine neden olurken Yılmaz’ın da hayati bir karar vermesini sağlayacaktır.
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