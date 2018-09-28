Bir Umut Yeter 2. bölüm fragmanında Derya'yı harekete geçirecek mektup!
Bir Umut Yeter 2. bölüm fragmanı ile izleyici karşısına çıktı. Kanal D ekranlarının yeni dizisi Bir Umut Yeter'in 2.bölüm fragmanına yansıyan görüntüler arasında Derya'nın aldığı mektup dikkat çekti. Çocuğunun ölmediği ve sağlıklı bir şekilde yaşamına devam ettiğine dair bilgi elde eden Derya, yeni bir umutla yola çıkacaktır. İşte, tüm bunların ekrana geleceği Bir Umut Yeter 2. bölüm fragmanı ve ilk bölümden bazı detaylar
Bir Umut Yeter, 2. bölüm fragmanı ile dikkatleri üzerine çekti. İlk bölümde aksiyon dolu dakikalar ve romantik sahnelerle izleyici karşısına çıkan dizide, ikinci bölümün konusu mektup olacak. Aldığı mektupta oğlunun yaşadığını öğrenen Derya, şok ile mutluluğu aynı anda yaşamıştır. Diğer taraftan Elif ise sorduğu sorular ile Derya'nın canını yakacaktır. İşte, Bir Umut Yeter 2. bölüm fragmanı
Yılmaz, Umut'un gerçek annesiyle tanışıyor! Yılmaz, seneler önce denizde buldukları bebeğin gerçek annesiyle karşılaşıyor. Öğrendiği gerçek ile Derya'ya çok önemli bir mesaj gönderiyor. Yılmaz, Derya'ya tüm gerçeği itiraf edecek mi? Derya, Yılmaz'dan gelen itiraf mektubunu okuduktan sonra ne yapacak?
İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Askerlikten malulen emekli olan Yılmaz, Köyceğiz’in ıssız bir adasında bulunan deniz fenerini kendine sığınak olarak seçtiğinde, yeni ve yalnız bir hayata başladığını düşünüyorken karşısına çıkan Elif’in yaşam sevincinden öylesine etkilenir ki, iki genç kısa sürede evlenmeye karar verirler.
Köyceğiz’in en varlıklı iş adamı Kenan Akar’ın trajik bir olayla oğlunu ve kocasını bir deniz kazasında kaybeden ortanca kızı Derya ile hiç beklenmedik şekilde hayatlarının kesişmesiyle Elif ve Yılmaz’ın kurdukları düzen bir anda bambaşka bir yöne savruluverir.
Bu süreçte Yılmaz’ın vicdan muhasebesi içinde doğru yolu bulma çabası, Elif’in dağılmaması için çabaladığı ailesine olan aşırı düşkünlüğü, evlat acısı ve özlemi içinde hayata tutunmaya çalışan acılı Derya’nın dramı kısa sürede iç içe geçecektir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle