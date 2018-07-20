“Bir Türkan Şoray, bir de ben!”
Reyhan Hanım bugün de Zarafet hocası oldu.
Kanal D’nin sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı, çok sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta’ da bugün; Kendisinde "Türkan Şoray nezaketi"nin olduğunu söyleyen Reyhan Hanım "Zarafet Hocası" oldu ve kayınvalideler de zarafet dersi verdi.
Çiğdem Hanım, kayınvalideler odasında Reyhan Hanım ile uğraşmaya devam etti. Reyhan Hanım bu sataşmalara "Beni kıskanmış da bana benzemeye çalışmış. Bana benzeyemezsin. Bir Türkan Şoray, bir de ben! Nezaketim bile o!" diye karşılık verdi. Kayınvalidelerin sataşmacı davranışlarını eleştiren, nezaketsiz bulan Reyhan Hanım, "Türkan Şoray nezaketi" ile onlara zarafet hocalığı yapmaya başladı. Tüm kayınvalidelerde "kendince" gördüğü hatalı tavırları ve davranışları anlatmaya başladı. Yemek yemelerini, oturup kalkmalarını, konuşmalarını eleştiren Reyhan Hanım hanımlığın dersini verdi...
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleri ile hafta içi her gün saat 12.15’de Kanal D’de.
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