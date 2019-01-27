Bir Litre Gözyaşı’nın Kıvılcım’ı Türkü Turan kimdir?
Türkü Turan, Bir Litre Gözyaşı dizisinin ekibine dahil oldu. Daha önce farklı karakterlerini canlandıran Türkü Turan, zengin bir ailenin şımarık kızı olan Kıvılcım’ı canlandıracak. Peki, Bir Litre Gözyaşı’nın Kıvılcım’ı Türkü Turan kimdir?
Acı Aşk, Dolunay, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Adını Feriha Koydum gibi dizilerle tanınan Türkü Turan, 1 Şubat 1985 tarihinde Muğla’da dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezun oldu. 2007 yılında "Annem" isimli televizyon dizisinde Pınar karakterini canlandıran Türkü Turan, daha sonra 2009 yılında Reha Erdem'in yönetmenliğini üstlendiği Kosmos isimli filmde Neptün karakterini canlandırdı. 2010 yılında Fox televizyon kanalında yayınlanan Çakıl Taşları isimli dizide oynadı.
Gönül Ferman Dinlemiyor dizisinde Hayal karakterini, Nuri isimli dizide ise Ayça karakterine hayat verdi. Aynı zamanda Adını Feriha Koydum isimli dizide rol aldı. Gişe Memuru filminde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2011 yılı Kasım ayında vizyona giren Musallat 2: Lanet isimli filmde rol aldı ve Tatar Ramazan dizisinde Ayşe karakterini canlandırdı. 2014 yılında Riot Games'in League of Legends adlı oyununda Kalista adlı şampiyonun seslendirmesini yaptı. Selim Evci'nin yönetmenliğini, yapımcılığını ve senaristliğini üstlendiği 2015 yapımı Saklı filminin oyuncularından biri olan Türkü Turan'ın İlhan Şeşen ile olan sevişme sahnesi o dönem çok konuşuldu.
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