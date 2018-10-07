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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
07.10.2018 - 16:11, Son Güncelleme:

Bir Litre Gözyaşı'nın ilk bölümünde neler yaşanacak? İşte fragmanlar ve dizinin konusu

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Bir Litre Gözyaşı'nın ilk bölümünde neler yaşanacak? İşte fragmanlar ve dizinin konusu

Kanal D’nin merakla beklenen yeni dizisi Bir Litre Gözyaşı, bu akşam (7 Ekim Pazar) ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. 15 yaşında ölümcül bir omurilik soğanı hastalığına yakalanan, 25 yaşında da hayata gözlerini yuman Aya Kito’nun gerçek hayat hikâyesinden uyarlanan Bir Litre Gözyaşı; umut dolu, vazgeçmeyen, çabalayan ve ayakta duran bir ailenin hikâyesini izleyicilere sunacak. İşte, Bir Litre Gözyaşı’nın ilk bölümünden kesitler

Miray Daner, Sanem Çelik, Tolga Tekin, Helin Kandemir'in başrollerini paylaştığı Bir Litre Gözyaşı ilk bölümüyle ekranlara "merhaba" demeye hazırlanıyor. . Pazar akşamları ekrana gelecek olan yeni dizisi amansız bir hastalığa yakalanan kızını hakettiği gibi mutlu yaşatabilmek için elinden geleni yapan bir annenin hikayesini konu alacak. Hayat dolu güzel bir genç kız olan Cihan ile asi ruhlu Mahir’in tesadüfi karşılaşmaları önce çok güçlü bir arkadaşlığa sonrasında ise sürpriz olaylara sebep olacak. İkili herkesin kalbine dokunacak. İşte, Bir Litre Gözyaşı'nın ilk bölümünde yaşanacaklara dair ipuçları veren fragman ve kısa bir özet... 

Daha okulun ilk günü etrafını sarmalayacak olan arkadaş çemberine adım atar. Sınav sabahı tanıştığı, “o garip çocuk” la da yolları tekrar kesişir. Cihan’ı en çok heyecanlandıran, uzun süredir hayranlık duyduğu Ali’yle aynı okulda olmaktır. “İlk aşk” şimdi ona bir adımlık mesafededir.

Her şey gayet güzel giderken yüreği ağırlaşan tek kişi Figen’dir. Kızının sakarlıklarından tedirginlik duymaya başlar. Cihan’ın yaralanmasına sebep olan bir düşüş acı gerçeğin gün yüzüne çıkmasına neden olacaktır. Cihan’a Beyincik dejenerasyonu teşhisi konur. Bunun tedavisi olmayan bir hastalık olduğunu öğrendiğinde dünya Figen'in başına yıkılır. Cihan her şeyden habersiz yeni hayatının tadını çıkarırken Figen ise bambaşka bir dünyaya adım atmıştır. Yürekli ailesi, nasıl başa çıkacaklarını hiç bilmedikleri bir durumda kendilerini bulurlar. Acaba Cihan ve ailesini neler beklemektedir?

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