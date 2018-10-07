Bir Litre Gözyaşı'nın ilk bölümünde neler yaşanacak? İşte fragmanlar ve dizinin konusu
Kanal D’nin merakla beklenen yeni dizisi Bir Litre Gözyaşı, bu akşam (7 Ekim Pazar) ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. 15 yaşında ölümcül bir omurilik soğanı hastalığına yakalanan, 25 yaşında da hayata gözlerini yuman Aya Kito’nun gerçek hayat hikâyesinden uyarlanan Bir Litre Gözyaşı; umut dolu, vazgeçmeyen, çabalayan ve ayakta duran bir ailenin hikâyesini izleyicilere sunacak. İşte, Bir Litre Gözyaşı’nın ilk bölümünden kesitler
Miray Daner, Sanem Çelik, Tolga Tekin, Helin Kandemir'in başrollerini paylaştığı Bir Litre Gözyaşı ilk bölümüyle ekranlara "merhaba" demeye hazırlanıyor. . Pazar akşamları ekrana gelecek olan yeni dizisi amansız bir hastalığa yakalanan kızını hakettiği gibi mutlu yaşatabilmek için elinden geleni yapan bir annenin hikayesini konu alacak. Hayat dolu güzel bir genç kız olan Cihan ile asi ruhlu Mahir’in tesadüfi karşılaşmaları önce çok güçlü bir arkadaşlığa sonrasında ise sürpriz olaylara sebep olacak. İkili herkesin kalbine dokunacak. İşte, Bir Litre Gözyaşı'nın ilk bölümünde yaşanacaklara dair ipuçları veren fragman ve kısa bir özet...
Daha okulun ilk günü etrafını sarmalayacak olan arkadaş çemberine adım atar. Sınav sabahı tanıştığı, “o garip çocuk” la da yolları tekrar kesişir. Cihan’ı en çok heyecanlandıran, uzun süredir hayranlık duyduğu Ali’yle aynı okulda olmaktır. “İlk aşk” şimdi ona bir adımlık mesafededir.
Her şey gayet güzel giderken yüreği ağırlaşan tek kişi Figen’dir. Kızının sakarlıklarından tedirginlik duymaya başlar. Cihan’ın yaralanmasına sebep olan bir düşüş acı gerçeğin gün yüzüne çıkmasına neden olacaktır. Cihan’a Beyincik dejenerasyonu teşhisi konur. Bunun tedavisi olmayan bir hastalık olduğunu öğrendiğinde dünya Figen'in başına yıkılır. Cihan her şeyden habersiz yeni hayatının tadını çıkarırken Figen ise bambaşka bir dünyaya adım atmıştır. Yürekli ailesi, nasıl başa çıkacaklarını hiç bilmedikleri bir durumda kendilerini bulurlar. Acaba Cihan ve ailesini neler beklemektedir?
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