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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
08.10.2018 - 09:43, Son Güncelleme:

Bir Litre Gözyaşı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İlk bölümde neler oldu?

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Bir Litre Gözyaşı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İlk bölümde neler oldu?

Bir Litre Gözyaşı dizisi dün ilk bölümüyle ekranlara ‘merhaba’ dedi. 15 yaşında ölümcül bir omurilik soğanı hastalığına yakalanan, 25 yaşında da hayata gözlerini yuman Aya Kito’nun gerçek hayat hikâyesinden uyarlanan Bir Litre Gözyaşı, duygu yüklü sahneleriyle ekrana kilitledi. Şimdi ise gözler yeni bölüm gelişmelerinde. Peki, Bir Litre Gözyaşı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Miray Daner, Sanem Çelik, Tolga Tekin ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Bir Litre Gözyaşı’nın ekran macerası 7 Ekim Pazar akşamı başladı. Vatanım Sensin dizisiyle yıldızı parlayan Miray Daner’in hayat dolu bir genç kız olan Cihan’ı canlandırdığı Bir Litre Gözyaşı, güçlü kadrosuyla olduğu kadar duygu yüklü konusuyla da sosyal medyaya damga vurdu. İlk bölümde dizinin konusu ve karakterlere dair bilgi edinen izleyiciler, Bir Litre Gözyaşı yeni bölüm fragmanını merakla bekliyor.

Bir Litre Gözyaşı 2. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlar yayınlamaz haberimizden izleyebilirsiniz.

İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gerçek hayattan alınmış çarpıcı bir hikaye!Cihan, lise son sınıf öğrencisi, hayat dolu bir kızdır. Yaşamına yön verecek olan üniversite sınavının heyecanı içindeyken nihayet gönlünden geçen okulu kazanmayı başarır. Böylece hayatında yeni bir dönem başlar. Yeni çevre, yeni arkadaşlıklar ve aşk…Daha okulun ilk günü etrafını sarmalayacak olan arkadaş çemberine adım atar. Sınav sabahı tanıştığı, “o garip çocuk” la da yolları tekrar kesişir. Cihan’ı en çok heyecanlandıran, uzun süredir hayranlık duyduğu Ali’yle aynı okulda olmaktır. “İlk aşk” şimdi ona bir adımlık mesafededir.

Her şey gayet güzel giderken yüreği ağırlaşan tek kişi Figen’dir. Kızının sakarlıklarından tedirginlik duymaya başlar. Cihan’ın yaralanmasına sebep olan bir düşüş acı gerçeğin gün yüzüne çıkmasına neden olacaktır. Cihan’a Beyincik dejenerasyonu teşhisi konur. Bunun tedavisi olmayan bir hastalık olduğunu öğrendiğinde dünya Figen'in başına yıkılır. Cihan her şeyden habersiz yeni hayatının tadını çıkarırken Figen ise bambaşka bir dünyaya adım atmıştır. Yürekli ailesi, nasıl başa çıkacaklarını hiç bilmedikleri bir durumda kendilerini bulurlar. Acaba Cihan ve ailesini neler beklemektedir?

 

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