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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
24.12.2018 - 10:04, Son Güncelleme:

Bir Litre Gözyaşı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Bir Litre Gözyaşı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Litre Gözyaşı dizisinin yeni bölüm fragmanı son gelişmelerin hemen ardından gündeme geldi. Bir Litre Gözyaşı’nın 23 Aralık tarihli 12. bölümünde Hande, Mahir ve Cihan gerçeğini öğrendi. Bu gerçeğin ortaya çıkması ardından yaşanacakları merak eden izleyiciler fragmanı araştırıyor. Peki, Bir Litre Gözyaşı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D ekranlarının gerek güçlü oyuncu kadrosu gerekse duygu yüklü senaryosuyla adından söz ettiren dizisi Bir Litre Gözyaşı dün akşam 12. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Sürprizlerle dolu gelişmelerin yaşandığı Bir Litre Gözyaşı son bölümünde Elif, ablasının hastalığını öğrendi. Abla ve kız kardeş arasındaki duygusal anlar ekran karşısındakileri derinden etkiledi. Son bölüm finalinde ise annesinin Cihan ile konuştuğunu öğrenen Mahir evi terk etme kararı aldı. Oğlunun eve geri döndürmek isteyen Ayla, Hande ile konuşarak gerçekleri anlattı. Mahir’in Cihan’ı sevdiğini öğrenen Hande büyük bir şok yaşadı. Şimdi ise gözler yeni bölüm fragmanında.

Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aşkına bir türlü istediği karşılığı bulamayan Mahir, Cihan’ın tavrından ve kararlarından oldukça yorulmuştur. Mahir, kalbinin sesini susturup Cihan’dan uzaklaşmak istese de bunu bir türlü başaramaz. Elif’in okulda yaşadığı huzursuzluk, evin içine de sıçrar. Öyle ki Elif’in sorunları ailede büyük çatışmalara neden olur. Bu sorunlar Figen ve Muzo’yu Güzin’le karşı karşıya getirir.

Hande, Mahir’in hoşlandığı bir kız olduğunu düşünür ve bu kızı bulmak için iz sürmeye başlar. Kendi başına bulamayacağını düşünen Hande, Cihan’dan bu konuda yardım ister. Bir yandan en yakın arkadaşına açıklayamadığı gerçek, diğer yandan Mahir’le yaşadığı sıkıntılar Cihan’ı ruhsal bir çöküşün eşiğine kadar sürükler. Cihan kalbine gömmek zorunda kaldığı aşkını Papatya’nın da ısrarıyla haykırmak ister. Cihan aşkını dile getirirken bu itirafa istemeden de olsa başka birileri daha şahitlik yapar.

 

 

 

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