Bir Litre Gözyaşı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Litre Gözyaşı dizisinin yeni bölüm fragmanı son gelişmelerin hemen ardından gündeme geldi. Bir Litre Gözyaşı’nın 23 Aralık tarihli 12. bölümünde Hande, Mahir ve Cihan gerçeğini öğrendi. Bu gerçeğin ortaya çıkması ardından yaşanacakları merak eden izleyiciler fragmanı araştırıyor. Peki, Bir Litre Gözyaşı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kanal D ekranlarının gerek güçlü oyuncu kadrosu gerekse duygu yüklü senaryosuyla adından söz ettiren dizisi Bir Litre Gözyaşı dün akşam 12. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Sürprizlerle dolu gelişmelerin yaşandığı Bir Litre Gözyaşı son bölümünde Elif, ablasının hastalığını öğrendi. Abla ve kız kardeş arasındaki duygusal anlar ekran karşısındakileri derinden etkiledi. Son bölüm finalinde ise annesinin Cihan ile konuştuğunu öğrenen Mahir evi terk etme kararı aldı. Oğlunun eve geri döndürmek isteyen Ayla, Hande ile konuşarak gerçekleri anlattı. Mahir’in Cihan’ı sevdiğini öğrenen Hande büyük bir şok yaşadı. Şimdi ise gözler yeni bölüm fragmanında.
Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Aşkına bir türlü istediği karşılığı bulamayan Mahir, Cihan’ın tavrından ve kararlarından oldukça yorulmuştur. Mahir, kalbinin sesini susturup Cihan’dan uzaklaşmak istese de bunu bir türlü başaramaz. Elif’in okulda yaşadığı huzursuzluk, evin içine de sıçrar. Öyle ki Elif’in sorunları ailede büyük çatışmalara neden olur. Bu sorunlar Figen ve Muzo’yu Güzin’le karşı karşıya getirir.
Hande, Mahir’in hoşlandığı bir kız olduğunu düşünür ve bu kızı bulmak için iz sürmeye başlar. Kendi başına bulamayacağını düşünen Hande, Cihan’dan bu konuda yardım ister. Bir yandan en yakın arkadaşına açıklayamadığı gerçek, diğer yandan Mahir’le yaşadığı sıkıntılar Cihan’ı ruhsal bir çöküşün eşiğine kadar sürükler. Cihan kalbine gömmek zorunda kaldığı aşkını Papatya’nın da ısrarıyla haykırmak ister. Cihan aşkını dile getirirken bu itirafa istemeden de olsa başka birileri daha şahitlik yapar.
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