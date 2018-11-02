Bir Litre Gözyaşı dizisinin yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı?
Bir Litre Gözyaşı dizisinin yeni bölüm fragmanı, sevilen dizinin takipçileri tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Kanal D ekranlarında yayın hayatına devam eden Bir Litre Gözyaşı dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Peki, Bir Litre Gözyaşı dizisinin yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?
Bir Litre Gözyaşı dizisinin yeni bölümü için heyecan dorukta. Kanal D ekranlarında yayın hayatını sürdürmeye devam eden heyecan dolu dizi Bir Litre Gözyaşı'nın yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Peki, Bir Litre Gözyaşı dizisinin yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?
Bir Litre Gözyaşı dizisi yeni bölümüyle pazar akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölüm fragmanının 1-2 gün içinde yayınlanacağı düşünülüyor.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Evlat, ailenin imtihanıdır. Figen ve Muzaffer için de durum pek farklı değildir. Karı-koca, Cihan’ın hastalığı ilerledikçe artan gerilimlerini birbirlerine yansıtmaya, birbirlerinin ebeveynliğini sorgulamaya başlarlar. Bu durum Muzaffer’i telafisi zor bir hataya sürükler…
Öte yandan Cihan, Mahir ve Ali üçgeninde yaşanacak olaylar, büyük yanlış anlaşılmalara sebep olacak ve tüm bu tesadüfler sonucunda Cihan’ın öğreneceği büyük sır ise Cihan’ ı gerçek bir çıkmaza sürükleyecektir.
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