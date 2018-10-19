Bir Litre Gözyaşı Cihan ölecek mi? İşte, yeni bölüm fragmanı
Bir Litre Gözyaşı 3. bölüm fragmanında okul arkadaşlarıyla birlikte geziye çıkan Cihan, hastalığının farkında olmadığı için gerekli dikkati sağlamamaktadır. Mahir ise kötü giden bir şeylerin farkında olduğu için sevdiği kız Cihan'ın ardından ayrılmamaktadır. Bir Litre Gözyaşı 3. bölüm fragmanında bazı şeylerin farkında olan Mahir, ne yapacağını bilememektedir. İşte, Bir Litre Gözyaşı 3. bölüm fragmanı ve bazı bilgiler
Bir Litre Gözyaşı yeni bölüm fragmanı ile yine aksiyonu doruklara taşıyacak. Hastalığı dolayısıyla büyük sıkıntılar yaşayan Cihan, bunun tam anlamıyla bir hastalık olduğunu bilememektedir. Beyincik Dejenerasyonu rahatsızlığı dolayısıyla zaman zaman bayılan Cihan için endişelenen ailesi, genç kızın bu durumdan etkilenmemesi için bu durumu gizlemeye devam etmektedir.
BİR LİTRE GÖZYAŞI YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA CİHAN ÖLECEK Mİ?
21 Ekim Pazar akşamı yeni bölümüyle ekranda olacak Bir Litre Gözyaşı’nda nefesler tutulacak. Ballıkayalar Kanyonu’na yapılacak olan okul gezisinde Cihan’ı büyük bir tehlike beklemektedir.
Cihan ve Hande, ailelerinden izin alabilmek için yapılacak gezide sarp kayalıkları da kapsayan tehlikeli bir yürüyüş parkuru olduğunu saklar. Figen ve Muzo, kızlarının hala gücü varken yaşayabileceği güzel şeylerden mahrum kalmasını istemeyeceklerdir. Cihan’a geziye gitmesi için izin verilir ancak genç kızın nasıl bir felakete yürüdüğünü henüz Mahir’den başkası görememektedir.
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