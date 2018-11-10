Bir Litre Gözyaşı 6. bölüm fragmanında Cihan evlilik teklifine ne cevap verecek?
Bir Litre Gözyaşı dizisi yayınlanan 6. bölüm fragmanıyla izleyicilerine dramatik dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Mahir, Cihan'a en anlamlı sözlerle evlilik teklif ediyor. Cihan, bu özel evlilik teklifine ne yanıt verecek? İşte, Bir Litre Gözyaşı dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Bir Litre Gözyaşı dizisinin 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Mahir, Cihan'a evlilik teklifi ediyor. İşte, Bir Litre Gözyaşı dizisinin yeni bölüm fragmanı.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Evlat, ailenin imtihanıdır. Figen ve Muzaffer için de durum pek farklı değildir. Karı-koca, Cihan’ın hastalığı ilerledikçe artan gerilimlerini birbirlerine yansıtmaya, birbirlerinin ebeveynliğini sorgulamaya başlarlar. Bu durum Muzaffer’i telafisi zor bir hataya sürükler…
Öte yandan Cihan, Mahir ve Ali üçgeninde yaşanacak olaylar, büyük yanlış anlaşılmalara sebep olacak ve tüm bu tesadüfler sonucunda Cihan’ın öğreneceği büyük sır ise Cihan’ ı gerçek bir çıkmaza sürükleyecektir.
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