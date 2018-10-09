Bir Litre Gözyaşı 2. bölüm fragmanında Figen'in zor anı
Bir Litre Gözyaşı dizisi yayınlanan 2. bölüm fragmanıyla izleyicilerine nefes kesen dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Figen ile Muzo, Cihan'a hastalığını söyleyip söylememe konusunda çekinceler yaşar. Doktoru gerçeğin bir an önce paylaşılması gerektiğini ifade etse de bu Figen için kolay olmaz. İşte, Bir Litre Gözyaşı dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Bir Litre Gözyaşı dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde hastalığının etkileri artan Cihan, neler olduğunu anlamaya çalışırken, kimsenin beklemediği bir adım atıyor. İşte, Bir Litre Gözyaşı dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Figen ile Muzo, Cihan'a hastalığını söyleyip söylememe konusunda çekinceler yaşar. Doktoru gerçeğin bir an önce paylaşılması gerektiğini ifade etse de bu Figen için kolay olmaz. Cihan'ın bir problem olduğunu anlaması üzerine Figen, hastalığını saklamayı tercih eder. Fakat hastalık Cihan'ı giderek daha fazla etkiler. Hareketlerini kontrol etmekte zorlanan Cihan, bir şeylerin ters gittiğine emindir. Gerçekleri öğrenebilmek için hastaneye gitmeye karar verir. Kızı Cihan'a ulaşamayan Figen, arkadaşı Hande ile konuşur. Hande, Cihan'ın hastaneye gittiğini söyler.
Cihan'ın hastaneye gitmesi Figen'i büyük bir şaşkınlığa iter. Hastalığını öğrenmemesi için aceleci davranmak zorundadır. Cihan ile annesi Figen'in hastanede karşılaşması ise duygusal anlara sahne olacaktır.
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