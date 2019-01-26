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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
26.01.2019 - 18:55, Son Güncelleme:

Bir Litre Gözyaşı 14. bölüm fragmanları yayınlandı! Cihan, Ali'yle evlenecek mi?

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Bir Litre Gözyaşı 14. bölüm fragmanları yayınlandı! Cihan, Ali'yle evlenecek mi?

Kanal D'nin sevilen dizisi Bir Litre Gözyaşı, bu hafta 14. bölümüyle ekranlarda olacak. İlgiyle izlenen dizinin yeni bölümünde, doktorundan hastalığının iyiye gittiğini öğrenen Cihan, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Diğer yandan Ali'yle evlenmek üzere olması ise kafasında soru işaretleri yaratıyor. Peki, Bir Litre Gözyaşı'nın 14. bölümünde neler olacak? Fragmanlarda başka neler var?

Miray Daner, Sanem Çelik, Tolga Tekin ve Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin rol aldığı Bir Litre Gözyaşı, 14. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. İlgiyle izlenen dizinin yeni bölümünde Cihan, kalbinden atamadığı Mahir'in öldüğünü düşünerek kendisini cezalandırırcasına Ali'yle evlenme hazırlıkları yapıyor. İşte, Bir Litre Gözyaşı 14. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair kısa bir özet...

Yayınlandığı ilk günden bu yana seyirciye duygusal dakikalar yaşatan dizinin 27 Ocak akşamı yayınlanacak yeni bölümünde, Cihan ve Mahir'in dağ evinde mahsur kaldıkları olayın üzerinden beş yıl geçmiştir. Mahir’in beklenmedik kaybının ardından, annesinin ölümüyle de zor günler yaşayan Cihan ve Yürekli ailesinin diğer fertleri, yaşadıkları acıları geride bırakmış, Cihan kendinden beklenin aksine Mahir’i kalbine gömüp, hayata sıkı sıkı sarılarak ailesini bir arada tutmayı başarmıştır.

Ne olursa olsun hayata devam etmek gerektiğine inanan Cihan, mutlu bir evlilik hazırlığındayken, renk uzmanı olarak çalıştığı tekstil firmasını satın alan yeni patronu Kerem’in hayatına girmesiyle yeniden darmadağın olacak ve geçmişte üstünü örttüğü gerçeklerle yüzleşmeye başlayacağı yeni bir savaşa girecektir.

Doktorundan hastalığının iyiye gittiğini öğrenen Cihan, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Diğer yandan Ali'yle evlenmek üzere olması ise kafasında soru işaretleri yaratıyor. Güçlü ve başarılı iş adamı olarak Cihan'ın hayatına giren Kerem, Cihan'ın hayatına nasıl etkisi olacak?

 

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