Bir Litre Gözyaşı 14. bölüm fragmanları yayınlandı! Cihan, Ali'yle evlenecek mi?
Kanal D'nin sevilen dizisi Bir Litre Gözyaşı, bu hafta 14. bölümüyle ekranlarda olacak. İlgiyle izlenen dizinin yeni bölümünde, doktorundan hastalığının iyiye gittiğini öğrenen Cihan, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Diğer yandan Ali'yle evlenmek üzere olması ise kafasında soru işaretleri yaratıyor. Peki, Bir Litre Gözyaşı'nın 14. bölümünde neler olacak? Fragmanlarda başka neler var?
Miray Daner, Sanem Çelik, Tolga Tekin ve Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin rol aldığı Bir Litre Gözyaşı, 14. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. İlgiyle izlenen dizinin yeni bölümünde Cihan, kalbinden atamadığı Mahir'in öldüğünü düşünerek kendisini cezalandırırcasına Ali'yle evlenme hazırlıkları yapıyor. İşte, Bir Litre Gözyaşı 14. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair kısa bir özet...
Yayınlandığı ilk günden bu yana seyirciye duygusal dakikalar yaşatan dizinin 27 Ocak akşamı yayınlanacak yeni bölümünde, Cihan ve Mahir'in dağ evinde mahsur kaldıkları olayın üzerinden beş yıl geçmiştir. Mahir’in beklenmedik kaybının ardından, annesinin ölümüyle de zor günler yaşayan Cihan ve Yürekli ailesinin diğer fertleri, yaşadıkları acıları geride bırakmış, Cihan kendinden beklenin aksine Mahir’i kalbine gömüp, hayata sıkı sıkı sarılarak ailesini bir arada tutmayı başarmıştır.
Ne olursa olsun hayata devam etmek gerektiğine inanan Cihan, mutlu bir evlilik hazırlığındayken, renk uzmanı olarak çalıştığı tekstil firmasını satın alan yeni patronu Kerem’in hayatına girmesiyle yeniden darmadağın olacak ve geçmişte üstünü örttüğü gerçeklerle yüzleşmeye başlayacağı yeni bir savaşa girecektir.
Doktorundan hastalığının iyiye gittiğini öğrenen Cihan, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Diğer yandan Ali'yle evlenmek üzere olması ise kafasında soru işaretleri yaratıyor. Güçlü ve başarılı iş adamı olarak Cihan'ın hayatına giren Kerem, Cihan'ın hayatına nasıl etkisi olacak?
Yorumları Göster
Yorumları Gizle